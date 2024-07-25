蘇富比旗艦藝廊進駐置地遮打！全新空間Sotheby's Salon帶來逾200件藏品，展覽空間別有天地

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蘇富比（Sotheby's）自1973年進駐香港至今，已有足足五十個年頭，由初時的數十名員工到現在的逾百號人、一年兩次的春秋二拍到現時的線上線下的不同板塊，可謂愈來愈多元。與此同時，籌備多時的蘇富比旗艦藝廊亦將在本週六開幕，屆時將帶來「別有天地」的一面。



有如Collector’s House的Sotheby's Salon





蘇富比旗艦藝廊坐落於置地遮打，主要分為兩個部分，包括Sotheby's Salon和展覽空間。一樓的空間以Sotheby's Salon為主，分了五大區域，設有七間Salon，按主題分別展出超過200件橫跨8000萬年文明的展品。從恐龍化石到頂級手袋、非洲當代設計家具到意大利古典素描、電影海報絕品到畢加索陶瓷作品、韓國當代工藝到古董名錶、哥德式雕塑到當代珠寶、中國古代藝術到稀珍書籍及手稿，以及當代藝術品等。蘇富比亞洲區主席仇國仕表示，「這個全新的空間除了帶來美學的體驗外，還希望激發求知與想象的空間並吸引現有與新晉的藏家。」這些搜羅自世界各地的藏品售價從5,000 港元至 5,000 萬港元不等，讓有意收藏的藏家在拍賣季以外的時間，都可以找到心水藏品，即使收藏。



Sotheby's Salon雖然分了不同空間，但開放式的設計和寬敞明亮的玻璃門廊為空間帶來穿透感，同時，打破了曲高和寡的印象，帶來更Open to all的感覺。值得一提的是，Sotheby's Salon在擺放與歸類藏品上，亦藏有小心思。每一個空間的設定就像Collector’s House，而穿梭其中，不難發現藏品旁總擺放了書籍，而鄰近的牆則印著書裡的一些語句，而這些語句就成了這個角落的主題，巧妙的將每個大空間切割成獨立的主題角落，讓每個角落擁有屬於自己的故事、讓不同風格的藝術品互相對話。



隔絕了一切煩囂的展覽空間



相比於明亮而開放的Sotheby's Salon，位於地下的展覽空間則帶來了靜謐之感，仿如鬧市中的防空洞，隔絕了一切煩囂。地下的空間需要穿過梯間通道才能達到，其靈感來自被受中國文化尊崇的供石，強調人與自然之間的平衡。展覽空間分為Grotto藝廊、Pantheon藝廊與Sanctum藝廊，每個區域皆以深酒紅色和炭黑色的木材裝飾。樓高6米，以作博物館級別的展覽、藝術表演及大型拍賣會預展使用。現時，這個展覽空間正在展出來自隋唐、宋代等不同時期的釋迦牟尼像和佛陀立像。



蘇富比旗艦藝廊



開放日期：2024 年 7 月 27 日 (星期六)

開放時間：

週一至週六 | 上午11時至晚上7時

週日 | 上午11時至晚上6時

地址：中環干諾道8號置地遮打

網站：sothebys.com/asia







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