季豐沙龍展覽「繁花：金宇澄繪畫展」：以詼諧看待真實、以幽默化解殘酷

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2013年，金宇澄在網絡連載的小說《上海阿寶》以《繁花》之名推出初版。除了獲得數十萬冊的發行量以外，也迅速斬獲了魯迅文化獎、茅盾文學獎、施耐庵文學獎等不同獎項和榮譽。不過，對於金宇澄而言，或許還有一些他從未想過的影響吧？

在初版《繁花》裏，穿插了20幅插圖。有四幅插畫最早發表在《收穫》雜誌上，後應編輯要求，金宇澄再為單行本畫了十六幅，最後集結在《繁花》裏。作為執筆書寫故事之人，金宇澄卻道，「圖畫是文字所不能到達之處」。而自那筆過後，金宇澄便在也沒停過。他從插圖畫到紙本水彩，再到紙本丙烯畫到布面丙烯、拼貼、裝置等，十餘年間，創作了300餘幅不同媒介的作品，以「左手寫作，右手畫畫」繼續建構想講的故事。

去年，金宇澄以「繁花」為主題，先後在北京、上海、深圳三個城市舉辦個展，首次以畫會友，陸續展出200餘幅繪畫原作，讓觀者感受寫作以外的他。月前，這個同名展覽也來到了香港，於季豐軒沙龍舉辦。展覽展出41幅作品，均出自藝術家過去十年創作中的不同系列，涵蓋鋼筆、水彩、丙烯等媒介，讓觀者從文字以外，窺探他的創作世界。

金宇澄於1952年出生，當過知青、做過鉗工、以文學編輯為業，以小說成名。他的畫非常直白，也非常隨心，同時又帶著天馬行空的超現實感。展覽中，有不少作品都融合了超現實的想象，如《靜安寺》、《現場》、《途》、《十字》、《上海老場坊》、《陽台》、《白花》、《琴弦》等，驟眼看與筆下的小說風格大有不同，但若了解他的故事與經歷，或許又會覺得沒那麼「離地」。

他曾寫下散文《馬語》，憶述他於知青時期，當過三年馬夫的經歷。他筆下的馬是這樣的——「它是最高貴，也是最卑賤的活財產。」，而這個卑賤不在於它的血統，而是人們如何自由地支配它。在他的畫裏，馬兒經常出現，時而在家中，時而在露台；有些猶如娃娃般，倒地於角落；有些則被人搬弄著；而這些對於馬兒的描繪，或許讀過《馬語》，便會明白……

藝術史學者尹吉男以趣味、天真、幽默去形容金宇澄的畫，同時還包含了一種複雜的社會性。或許這就是金宇澄對於生活一種表達，以詼諧看待真實、以幽默化解殘酷。

繁花 金宇澄繪畫展

展覽日期：2024年7月5日至8日22日

開放時間：星期二至星期六，上午10時至晚上7時

展覽地點：香港中環荷李活道10號，大館總部大樓地下01-G04-G05

主辦單位：季豐沙龍

協辦單位：雲杪文化

敬請預約參觀







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