《玫瑰的故事》：每個女生都該學習的獨立女性愛情觀！懂得愛自己，任何年紀都能愛得精彩！

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內地電視劇《玫瑰的故事》近來極受歡迎，女主角玫瑰（劉亦菲飾）的四段感情勾起不少女性自身愛情經歷的回憶，就連編輯的男朋友也為了學愛人的態度，而追看這部劇，可見該劇的熱度。該電視劇改編自香港作家亦舒的同名作品，描述堅強、現代女性的愛情觀，雖是80年代的小說，但小說女主角的愛情觀甚至比現代女性更獨立，讓女劇迷暗暗羨慕。想成為瀟灑的女性？不妨研究一下她的愛情觀吧。

愛得盡力，抽離得乾脆

這本書中寫下了玫瑰的四段愛情，從青澀的大學時期到四十歲成熟女性。每一段愛情她在其中的角色、成熟度都不一樣，但每段感情她都全情投入。對一些女性來說全情投入等同「瞓身 」，但玫瑰愛得盡力，卻不會被愛衝昏頭腦，仍保留著「愛自己」的清醒。

二十歲實習時，她遇上了事業已上軌道的莊國棟，對方比她成熟不少，事業有成，自然讓她傾情。不過，還不夠成熟的玫瑰，將愛情看得比事業重要，為了他放棄了幾個發展事業的機會。對方卻常因工作而忽略她、敷衍她，最後甚至連要去到法國總部工作都不和她商量。一個選擇為事業而前進，另一個卻因為愛情而停滯，兩人愈離愈遠。

雖然當玫瑰知道國棟將出國，她情緒崩潰，考慮到當時她才二十歲也情有可原。但編輯很欣賞她分手的乾脆。有多少女生即使踏入成熟年紀，卻總是愛藕斷絲連、將關係弄得更混亂，還消耗自己最青春的時間。這段愛情中，缺乏了對方對玫瑰的尊重，她沒有糾纏，切斷所有聯繫，將身心放於自己的事業，就算內心傷痛，以前甜蜜回憶時不時在眼前閃現，但她也堅強地捱過痛苦時光。

只有足夠愛自己的人，才能從愛情中抽離！

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