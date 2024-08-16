《痛愛完成式》：Blake Lively闊別銀幕多年新作！改篇自同名小說，以愛為名的真實家暴故事

收藏文章

心理學家阿德勒曾說：「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」原生家庭，可以是幸福泉源，也可以是某人心中的陰霾。

近月，闊別銀幕多年的Blake Lively，帶著電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）回歸幕前，「女神」Blake Lively固然吸引，但更吸引我的，是電影的題材：家庭暴力。

電影改篇自美國暢銷作家Colleen Hoover的同名小說《It Ends With Us》，講述年輕女子Lily（Blake Lively 飾）在克服童年創傷過後，隻身搬到波士頓實現夢想，經營自己的花店，展開新生活。

在一次機會下，Lily遇上神經外科醫生Ryle（Justin Baldoni 飾），二人墜入愛河，Lily想要的是一段穩定關係，Ryle則旨在尋求性愛上的滿足，雖然如此，二人仍愛得火熱。隨著日子過去，Ryle的性格缺陷逐漸浮現，更在一次因憤怒將Lily推倒在地上，讓她回想起童年時，母親也是這樣遭受父親家暴。

此時，Lily的初戀情人Altas（Brandon Sklenar 飾）出現，令二人的感情出現變化。但如俗語所言，愛情往往是盲目的，即使Lily深受身體和精神打擊，她仍再三選擇原諒對方。好不容易走出了童年陰影，最後卻成為了和母親一樣的受害者。

原著中，Lily後來為Ryle誕下女兒，為了不想女兒活得像自己小時候一樣，最後以一句「It Ends With Us」，為這個痛愛循環劃上句號，離開Ryle過上新生活。至於電影結局是好是壞，便要待上映之時揭曉。

《It Ends With Us》一書除了是Colleen Hoover的代表作，亦是被稱之為「值得代代相傳」、「看一次哭一次」的作品。除了Blake的演繹，電影背後的彩蛋，像是由Blake閨蜜Taylor Swift獻唱的主題曲、其丈夫Ryan Reynolds參與編寫的天台調情戲等等，同人值得期待。

《痛愛完成式》預告片

上映日期：2024年9月18日







《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇