與拍賣官看藝術：常玉屢創天價背後藏著怎樣跌宕起伏的人生？筆下的裸女、盆景、動物如何反映常玉的精神世界？紙上作品也值得收藏？

收藏文章

上世紀90年代，吳冠中在法國見過常玉後，寫下散文《說常玉》。他看著常玉筆下的盆景，感概盆裡所開出的繁花生意盎然，就算是苟延著凋零的殘枝，卻也是鋒芒畢露。常玉在他眼中，就如「巴黎花圃裡的東方盆景」，是孤芳自賞、也是遺世獨立。作為第一代旅法華人藝術家，常玉與徐悲鴻、林風眠一同踏上去往法國的輪船，這一去便是一生。常玉的起點其實非常高，不僅家庭背景好，初到法國時，所結交的朋友也是藝術圈的重中之重，但世人對常玉的印象卻是一世窮困潦倒。常玉經歷家道中落，晚年也過得不盡人意，而忽然的離世更是讓世人將其慢慢淡忘，直到藝術市場中出現不斷飆高的拍賣價格。今集，我們就「說常玉」，談談其跌宕起伏的人生與藝術，談談他筆下常見的題材，如裸女、盆景、小動物是如何反映他的精神世界？除了油畫作品，常玉的紙上作品又是否收藏的一個選擇？







《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇