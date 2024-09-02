首屆香港演藝博覽：帶來丹麥舞團的《席凳而舞》、香港舞劇團《快雪時晴》！從戲劇、舞蹈、音樂、藝術等逾百場演出活動衝擊感官

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談及藝博覽，除了大家所熟知的Art Basel、Art Central、Fine Art Asia和Affordable Art Fair 以外，近年愈來愈多藝博會選址於香港舉辦，如來自上海的ART021 HONG KONG、來自台北的WHATZ Art Curators Fair等等。近日，香港藝術發展局（藝發局）亦釋出最新消息，即將舉辦首屆香港演藝博覽！

不同於以往以當代藝術為主的藝博會，首屆香港演藝博覽將以表演藝術為主軸，帶來一系列戲劇、舞蹈、音樂、戲曲等逾100場演出、工作坊和講座活動，探索多元化的跨媒介藝術形式。

參與時次博覽的團體來自本地，以至全球的藝術界的專業人士，包括中英劇團、城市當代舞蹈團、香港藝術節、香港芭蕾舞團、香港中樂團、香港舞蹈團、香港管弦樂團、香港話劇團、香港小交響樂團等，於香港各大劇場上演各自精彩的節目。在眾多精彩的節目中，又有哪些不能錯過的亮點呢？

丹麥 Uppercut 舞蹈劇院：《席凳而舞》

《席凳而舞》出自丹麥最悠久的舞蹈團之一的上勾拳舞蹈劇場。2000年初，該舞團開始與街頭舞者和霹靂舞者合作，以現代舞、霹靂舞、卡波耶拉及街舞等流派的舞者組成，融合成一種獨特的動作表達及形體劇場。《席凳而舞》以一張不斷變形的長凳為主題，結合上述舞蹈風格，藉此審視人與人之間的關係。

日期：10月15日下午3時45分和晚上6時15分

地址：西九文化區香港故宮文化博物館南中庭

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徐廷旼：ONE，我的烏托邦

《One, My Utopia！》（ONE，我的烏托邦）是南韓25 弦伽倻琴演奏家和作曲家徐廷旼之作。徐廷旼擅以身邊微小事物作為創作靈感，捕捉一瞬間的感動，將其昇華為音樂。《One, My Utopia！》靈感來自韓國南部全羅道的傳統薩滿教儀式，將全羅道巫術中「即興」和「重複」兩個基本原則融入音樂表演中，於即興旋律與音樂帶來的能量感受創作者創造的潛意識烏托邦！

日期：10月15日下午4點 | 10月16日晚上6時

地址：西九文化區戲曲中心 – 茶館劇場

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香港舞蹈團：快雪時晴

香港舞蹈團以書聖王羲之手帖《快雪時晴》為靈感，將千年前筆簡意遠的書法編織成一部跨時空與跨領域的舞蹈。香港舞蹈團特邀國際知名小提琴家姚珏女士獨奏，新媒體藝術家張瀚謙先生，以及融入「大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品，將舞蹈與水墨結合，以立體、多重感觀、多媒體藝術的方式呈現於舞台，帶來新的體驗。

日期：10月14日晚上8時

地址：西九文化區戲曲中心大劇院

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香港小交響樂團：麥兜·茶餐廳嘉年華

麥兜可以說是不少香港人的童年回憶，亦是代表著某代香港人的縮影。今次香港小交響樂團就以貼地的茶餐廳嘉年華為題，講述一心想培養麥兜成為社會棟樑的麥太，因聽說古典音樂可陶冶性情、刺激思考，因此決定帶麥兜去音樂廳聽古典音樂的故事，而音樂會由此開始。屆時，將可聽到聖桑《動物嘉年華》、莫扎特第26鋼琴協奏曲（選段），貝多芬「田園」交響曲（選段），及其他麥兜喜愛的作品，再配以動畫動畫，將以往嚴肅的音樂會化身為貼地嘉年華！

日期：日期：10月14日晚上7時30分

地址：香港大會堂音樂廳

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香港演藝博覽

日期：2024 月 10 月 14 至 18 日

購買門票：演博節目及國際精品演出門票將於2024年9月2日在城市售票網公開發售。

查詢：https://www.hkpax.org.hk

節目詳情：https://www.hkpax.org.hk/tc/programme/list







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