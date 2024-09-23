佳士得The Henderson旗艦正式開放！秋拍以「區百齡珍藏：首拍」拉開帷幕、再有莫奈、梵高！

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歷時六年、由扎哈·哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計的36層地標式建築The Henderson終於在今年年頭完工。來到下半年，當然不能錯過期待已久的佳士得亞太區總的進駐！

佳士得於日正式對外開放，同期舉辦預展及秋季拍賣，為旗艦帶來首次大拍！率先為秋拍拉開序幕的是「區百齡珍藏：首拍」與特別展覽。區百齡是香港著名的收藏家，鍾愛收藏瓷器。1998年，英國皇家藝術學院（Royal Academy）曾為其瓷器收藏舉辦「區百齡珍藏100件官窯瓷器」展。展覽由康蕊君策展，展出其收藏的其中一百件精品瓷器，可謂相當難得。此後，公眾便再沒有甚麼機會可欣賞到他的收藏。今次拍賣，佳士得帶來19件橫跨宋、元、明、清代的珍貴瓷器，包括「明永樂 青花四季花卉紋玉壺春瓶」、「清乾隆 鬥彩描金暗八仙纏枝蕃蓮綬帶紋多耳瓶 六字篆書款」等珍品。區百齡對於瓷器的收藏大多都是只買不賣，不過，他生前亦曾與女兒表示，他只是這些藏品的暫時保管者，在去世後也希望將一部分留給下一代有緣分的收藏家。

除了「區百齡珍藏：首拍」外，緊接而來的便是二十及二十一世紀系列拍賣，以文森特·梵高、克勞德·莫奈、趙無極及金煥基的作品領銜。當中，莫奈的《睡蓮》（1897-1899年）是125年以來首次上拍，估價2億港元；而梵高的《停泊的船隻》（1887年）亦於30年後重現拍場，估價2.3億港元；兩幅作品均在預展期間展出，有興趣的你，千萬不要錯過！

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莫奈《睡蓮》125年來首次上拍，估價2億港元！感受稍縱即逝的光影



梵高《停泊的船隻》30年後重現拍場，估價2.3億港元！回顧梵高在阿涅爾短暫兩年的時光

佳士得位於The Henderson第六至九層，共佔地50,000平方英尺。六樓和七樓為接待處、展廳、活動及拍賣空間，八樓為客戶中心及開放式辦公區域，而九樓則是開放式辦公區域及員工休閒空間。室內設計由建築事務所COLLECTIVE一手操辦，空間內採用了不少金屬質感及充滿有機感的物料，如鋁膨脹金屬網、緞面陽極氧化鋁板等，呼應Zaha Hadid Architects充滿未來感的設計，同時以無橄玄武岩、合成橡木、St. Leo白雲石灰漿等物料平衡空間的冷意，綴以絲絲和諧的感覺。

空間中還有不少流線型的線條，包括連接不同樓層的樓梯，同時設有陳列櫃，展示精選的藝術品。六樓還設有外部吊臂和可開啟的外牆，就如H Queen 的設計理念般，可以將大型藝術品和精品運到室內作為展示及拍賣。

佳士得亞太區總部

地址：中環美利道2號The Henderson 6 至 9 樓

佳士得亞太區總部開幕拍賣系列

2024年9月26日：「區百齡珍藏：首拍」；二十及二十一世紀晚間拍賣

2024年9月27日：二十及二十一世紀日間拍賣

2024年10月26至30日：雅逸精品拍賣

2024年11月27至29日：亞洲藝術拍賣

9月拍賣公眾預展（敬請預約）

9月22至26日：上午10:30至下午5:30

The Henderson全新佳士得亞太區總部即將舉行的精彩活動

日內瓦鐘錶大賞（GPHG）展覽 | 9月29至30日

「黃花梨女皇」伍嘉恩 木趣居珍藏特展 | 10月11至15日

鐘錶論壇（Horology Forum）| 10月22至24日

佳士得第九屆「Art+Tech藝術科技峰會」| 10月29日







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