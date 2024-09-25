古魏博物館開放公眾參觀！囊括新石器時代至明清瓷器，一探中國文化工藝演變史

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在不同時期有著各式的圖案和造型，瓷器往往就如承載歷史文化的載體。以瓷器為常設展品的古魏博物館，日前正式開放公眾參觀，展出逾千件中外不同時期和地域的各種珍貴文物，讓大家一探中西文化的交流史。

古魏博物展品涵蓋新石器時代至晚清時期，包括陶瓷器、銀器、地毯、書畫、飾品及珠寶等，常設展廳共分為10個展區。

展品有清乾隆法國龐巴度夫人訂製粉彩花卉端把壺，把壺是法國君王路易十五的情婦龐巴度夫人在中國訂製的器皿之一，原自龐巴度夫人原名Jeanne-Antoinette Poisson，Poisson在法文意思為魚，因此紋飾以花、魚為主。

來自清嘉慶時期的粉彩松石綠地福壽延年端把壺，全壺以松石綠為地，滿佈各色釉彩，紋飾加鈎金彩輪廓線，淡綠中微微發藍，與綠松石色澤相似，故名「松石綠」。壺腹兩面中央主飾番蓮花，上方以礬紅彩繪兩翅張開蝙蝠，口銜靈芝，寓意福壽延年，為官宧家用器之一。

常設展廳的其中一個焦點，莫過向來較少於一般常規展覽出現的馬克杯展覽。是次博物館展出了222件馬克杯，以盛三代（康熙、雍正、乾隆）為主，並分為多個類別：有徽章瓷、青花山水紋瓷、廣彩滿大人家庭生活的瓷器、青花礜紅花卉紋飾以及花卉紋飾瓷等。

至於期間限定的開幕特展「龍鳳獻吉祥」，便以中國文化中重要元素「龍」為題，博物館挑選與龍相關的典藏。黃地粉彩穿花行龍紋壺來自清光緒時期，在瓷器的圖案中，多為鳳穿牡丹，鳳在上牡丹在旁；但在光緒年間，慈禧稱帝，因而出現龍穿牡丹的紋飾。

除了展覽，博物館亦會不時舉辦講座、工作坊和興趣班，本月將設中國茶壺戲劇探索工作坊予小童參與，豐富對中華文化的知識，讓公眾寓學習於娛樂。

古魏博物館

地址：香港黃竹坑道21號環匯廣場33樓全層

週二至週日：上午10時至下午6時

公眾假期：上午10時至下午7時

標準門票：$50

特惠門票：$25（12歲以下孩童，65歲或以上長者及傷殘人士）

詳情：https://www.guweimuseum.com/zh-hk/







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