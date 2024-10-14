《Look Back -驀然回首-》：致過去、現在、未來的你

收藏文章

抓緊落畫前的尾巴，上周終於看了電影《Look Back -驀然回首-》。

這部動畫電影，改編自漫畫家藤本樹的同名短篇漫畫。對於不熟悉日本動漫文化的人來說，這名字來得陌生。除了代表作《鏈鋸人》、《炎拳》，《Look Back》便是藤本樹的作品中，其中一部引來極大迴響的漫畫。

143頁的漫畫，改篇成58分鐘的短篇動畫電影。故事直白不複雜：從沒見過面的藤野和京本，以漫畫伴隨對方成長。至小學畢業時的一次巧遇，重燃對漫畫的熱情，一同踏上創作路途，到開花結果之際，迎來的卻是生離死別。

「相識、相知、離別」是這個故事的主軸。藤野不甘心自己在校內報紙被京本比下去，是「相識」；二人在中學時期合作創作漫畫，是「相知」；長大後藤野想繼續當漫畫家、京本想到美術大學繼續練習技法，後來在大學發生慘劇被殺死，便是「離別」。

對藤野來說，要不是京本，她就不會鑽研畫功、就不會重拾畫漫畫，就不會有「藤野京」這個漫畫家存在。反之，要不是藤野，京本就不會踏出房外、就不會看到外面的世界是如此廣闊，就不會有想到美術大學進修的念頭。二人在不知不覺間，漸漸成為了對方的救贖。

正因為對京本的重視，即使藤野內心有多不情願，也尊重京本的想法，讓她去讀大學，自己繼續以「藤野京」的名字成為職業漫畫家。此後，二人便分隔異地各自努力，至重逢之時，已是京本在大學遭受襲擊遇難，只剩下告別禮上，那幅載著她溫柔笑容的照片。

失去摯友，藤野被內疚二字吞噬，不斷自責：「若沒有把京本帶出外面，京本或許仍然活著。」這樣便引伸另一個問題 ── 藤野和京本一直以來的努力，是為了甚麼呢？

電影末段加入平行時空元素，在另一個世界，京本從沒與藤野見面，在大學遭遇襲擊時，反被路過的藤野救下。在平行時空，你我笑容如初，但那終究是另一個世界，藤野意識到自己並沒能力改寫過去，決定繼續努力創作漫畫，只有這樣，才能對得起京本、對得起她們的青春歲月。

漫畫取名「Look Back」，有指配合劇情彩蛋，便能夠組成「Don’t Look Back in Anger」一句，除了是藤本樹向2019京都動畫縱火案的弔念；亦回應了故事的主旨：回望過去，即使曾作出錯誤的抉擇，也請你不要忘記初心，繼續好好的活下去。







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇