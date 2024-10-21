《完美物質》：打針重塑美貌？放過自己，才能成就美麗

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這期的大熱電影，相信非《完美物質》（The Substance）莫屬。

這部在康城影展獲得金棕櫚獎的電影，以近年的一個流行字「容貌焦慮」為題，由Demi Moore飾演過氣荷里活明星Elisabeth被拿掉工作，一次機綠巧合下看到關於完美物質的廣告，和一般醫美廣告無異，聲稱能讓用家打造「更年輕、更漂亮、更完美」的自己。

思前想後，Elisabeth購入了這套完美物質，注射入體內，之後劇情就是沒看電影的大家也知道的 ── 一個年輕貌美版本的她從體內鑽出，名叫Sue。

與其說Sue是年輕版的Elisabeth，倒不如說兩者是共生關係，雖然兩者共用同一意識，卻要遵守每7天交替一次身體的規律，一旦破壞這個規條，身體便會急速老化。成為Elisabeth接班人的Sue，事業如日中天，很快便成為當紅花旦，眼見Sue能享盡自己求之不得的名氣，Elisabeth漸漸唾棄年老的自己，回到本體的時候，她便開始躲起來不見人。

隨後的劇情，便留待大家發掘。

看過《完美物質》，相信不少人和我一樣，也會想起韓國恐怖動畫《整容液》：只要將身體浸在整容液中，便可以溶化身上皮肉，重塑美貌。同樣的中心思想、相似的切入點，不論是《整容液》作者吳城垈，還是《完美物質》的導演Coralie Fargeat，他們訴說的，正是現今社會那讓人不能理解的風氣：整容，到底是為甚麼？

《完美物質》的Elisabeth，在重生後確實獲得自己夢寐以求的年輕容貌；《整容液》女主角藝智亦因變美而變得受歡迎，印證了「Your face, your fate」這個說法。的確，從小到大，甚至早在剛出生的一刻，外貌也扮演著重要的角色。簡單的一個「美」字，彷彿肯定了人的一生。

「你的心善，相貌就善，你的心美，相貌就美」 這是我很喜歡的一句淨空法師法語，亦是一個人人也明白的道理，為何面對老去的時候，卻不能好好抓緊這個信念？

與其盲目追求年輕貌美，倒不如好好接受自己。任由歲月年華，最美的仍是你。

《完美物質》（The Substance）預告片







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