Gianluca Crudele個展「ECHO」：話語的失重

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話語是有重量的——緣起，輕輕的一句說話可如羽毛拂過心田，柔柔癢癢；而緣滅，說話如利刃一般重重地落下，劃穿血肉。溝通是恒久的課題，即便是能夠斟量說話的輕與重，多少關係仍是相愛而不相親，你說你話而我說我話，最後兩眼雙望，不如不說。

故事的開始總是從偶然而起，那剎那的電光火石是感覺的使然。藝術家Gianluca Crudele在Square Street Gallery的最新展覽帶來啟發自奧維德（Ovid）的《變形記（Metamorphoses）》一系列畫作，描繪關於厄科與納西瑟斯（Echo and Narcissus）的古典神話。與許多藝術家相反，Crudele選擇以厄科的角度出發，而非納西瑟斯。

或許畫作的陰暗色調已是一種暗示，厄科的故事算得上是悲慘，她與納西瑟斯甚至不曾相愛，而單純是一場無果的單戀。她愛他的瞬間無關話語，不過是偶然在河邊的一睹，她卻因而賠上了形體，在納西瑟斯殘忍拒絕下日漸消瘦，落下只剩聲音在樹林和山谷中迴盪的結局。愛而不得的痛是一場不曾停下的痛苦迴輪，在日子過去下卻不曾減淡半分，日復日下這些情緒不斷纏繞著她，如同在《Dissonant》中的橡木裱框，沿著軸線旋轉、旋轉又旋轉。

厄科其實曾試圖與納西瑟斯溝通，但她說的話被動而無解，受朱諾（Juno）詛咒下她只能重複他人的言語的最後幾個字。西瑟斯愛上水中自己的倒影，他不能明瞭厄科，也不想去明瞭，他們的靈魂始終未曾相遇。納西瑟斯只愛自己，而厄科自說自話。在《Feral》裡，厄科漸與森林融為一體，身體被侵蝕，在悲涼下溶解，再找不回靈魂的載體。話語失重了，又敗在自我，該何以處，拋開話語能否可以傳達純粹悸動？

Gianluca Crudele個展「ECHO」

日期：2024年10月10日至11月23日

時間：星期二至星期六，下午12點至下午7點；公眾假期休息

地點：香港島上環太平山四方街21號







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