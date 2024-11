年末不能錯過的藝文活動：西貢海藝術節、紅球巡展、香港法國電影節

收藏文章

年末除了充滿濃厚的節日氣氛,還有一系列不能錯過的藝文活動,將氣氛推至高峰!由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球巡展將「潛入」香港10個重要的文化地標,為觀眾帶來獨特的互動體驗。一年一度的西貢海藝術節迎來第三屆,將展出十件全新作品,與觀者一同思考島嶼、空間、歷史、地方與人之間的關係!而香港法國電影節則將為影迷們呈現一系列精選的法國電影,從經典到現代,欣賞法式文化的獨特魅力。

紅球巡展RedBall Project

繼台南後,被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」的「紅球計劃」(RedBall Project)在年末來到香港!這個大型藝術計劃由美國藝術家Kurt Perschke 於 2001 年所創作,至今走過巴黎、芝加哥、倫敦、東京等47個地方。紅球直徑約4.5m、重達122 kg,鮮豔的色彩與巨大的尺寸不論是置於城市任何一隅,都總能帶來強烈的對比。「紅球」已是目前最長的的街頭藝術作品巡展之一,它的突兀帶來了人與城市空間的思考,並重新審視這些互動藝術背後的文化和歷史意義。作為第48站,屆時將「潛入」香港10個重要的文化地標,與觀者、建築、空間來一場互動。

紅球巡展RedBall Project

日期:2024 年12月6日至12月15日

時間:上午11時至下午6時

查詢:https://redballproject.com/

西貢海藝術節「再島聚 Joy Again, Gather 」

不知不覺,西貢海藝術節來到第三屆。由初時的兩個島延伸到現時的四個島,新舊作品亦散落於各島的不同角落。藝術節由旅遊事務署主辦,一口設計工作室策展,來到今年,以「再島聚 Joy Again, Gather 」為題,於鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣及西貢市合共展出27件作品,其中有10件是全新作品。當中包括位於鹽田梓的《晤梓一餐飯》,以馬賽克在桌上呈現不同的客家佳餚,模擬客家人聚首吃飯的熱鬧情境;還有橋咀洲首次邀請海外藝術家參展的作品《不是這裡,是在這裡》 (It's not here, It's over here),以繩索劃出空間,讓觀眾自由移動,從而產生新的連繫。除了以往的藝術裝置,今年藝術節加入了表演藝術和AR元素,希望產生更多不同的體驗、互動與思考。

日期:2024年11月13日至2025年1月12日

地址:鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣及西貢市

查詢:西貢海藝術節

https://skhartsfestival.hk/tc/

第53屆香港法國電影節

想感受法國文化,除了French May帶來的美食、展覽外,年末還有香港法國電影節(Hong Kong French Film Festival)。其實香港法國電影節在香港已經紮根多年,來到今年已是第53屆。今屆電影節帶來接近50部法國電影,選片分為三個系列,分別是「電影節精選」(Festival Exclusive)、「回顧電影系列」(The Retrospective )和「有關設計」(On Design)。「電影節精選」帶來30套今年上映的新戲,如《占的故事》(Jim’s Story)、《Mikado》等,探討父子關係及女性力量的話題。「回顧電影系列」則是向影壇有深厚影響的導演及演員致敬,如《四百擊》(The 400 Blows)、《祖與占》(Jules and Jim)、《射殺鋼琴師》(Shoot the Piano Player)等。而「有關設計」便帶來了5部電影及紀錄片,包括《艾菲爾》(Eiffel)、《巴黎傳奇概念店》(Colette Mon Amour)、《Charlotte Perriand : 生活藝術先行者》等,講述法國時裝、建築、視覺藝術等方面的藝術和設計。

第五十三屆香港法國電影節

日期:2024年11月19日至2024年12月10日

戲院:香港大會堂、香港電影資料館、MOViE MOViE PACIFIC PLACE、PALACE ifc、百老匯電影中心以及PREMIERE ELEMENTS

查詢:香港法國電影節

https://www.hkfrenchfilmfestival.com/







