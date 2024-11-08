年末不能錯過的藝文活動：西貢海藝術節、紅球巡展、香港法國電影節

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年末除了充滿濃厚的節日氣氛，還有一系列不能錯過的藝文活動，將氣氛推至高峰！由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球巡展將「潛入」香港10個重要的文化地標，為觀眾帶來獨特的互動體驗。一年一度的西貢海藝術節迎來第三屆，將展出十件全新作品，與觀者一同思考島嶼、空間、歷史、地方與人之間的關係！而香港法國電影節則將為影迷們呈現一系列精選的法國電影，從經典到現代，欣賞法式文化的獨特魅力。

紅球巡展RedBall Project

繼台南後，被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」的「紅球計劃」（RedBall Project）在年末來到香港！這個大型藝術計劃由美國藝術家Kurt Perschke 於 2001 年所創作，至今走過巴黎、芝加哥、倫敦、東京等47個地方。紅球直徑約4.5m、重達122 kg，鮮豔的色彩與巨大的尺寸不論是置於城市任何一隅，都總能帶來強烈的對比。「紅球」已是目前最長的的街頭藝術作品巡展之一，它的突兀帶來了人與城市空間的思考，並重新審視這些互動藝術背後的文化和歷史意義。作為第48站，屆時將「潛入」香港10個重要的文化地標，與觀者、建築、空間來一場互動。

紅球巡展RedBall Project

日期：2024 年12月6日至12月15日

時間：上午11時至下午6時

查詢：https://redballproject.com/

西貢海藝術節「再島聚 Joy Again, Gather 」

不知不覺，西貢海藝術節來到第三屆。由初時的兩個島延伸到現時的四個島，新舊作品亦散落於各島的不同角落。藝術節由旅遊事務署主辦，一口設計工作室策展，來到今年，以「再島聚 Joy Again, Gather 」為題，於鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣及西貢市合共展出27件作品，其中有10件是全新作品。當中包括位於鹽田梓的《晤梓一餐飯》，以馬賽克在桌上呈現不同的客家佳餚，模擬客家人聚首吃飯的熱鬧情境；還有橋咀洲首次邀請海外藝術家參展的作品《不是這裡，是在這裡》 (It's not here, It's over here)，以繩索劃出空間，讓觀眾自由移動，從而產生新的連繫。除了以往的藝術裝置，今年藝術節加入了表演藝術和AR元素，希望產生更多不同的體驗、互動與思考。

日期：2024年11月13日至2025年1月12日

地址：鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣及西貢市

查詢：西貢海藝術節

https://skhartsfestival.hk/tc/

第53屆香港法國電影節

想感受法國文化，除了French May帶來的美食、展覽外，年末還有香港法國電影節（Hong Kong French Film Festival）。其實香港法國電影節在香港已經紮根多年，來到今年已是第53屆。今屆電影節帶來接近50部法國電影，選片分為三個系列，分別是「電影節精選」（Festival Exclusive）、「回顧電影系列」（The Retrospective ）和「有關設計」（On Design）。「電影節精選」帶來30套今年上映的新戲，如《占的故事》（Jim’s Story）、《Mikado》等，探討父子關係及女性力量的話題。「回顧電影系列」則是向影壇有深厚影響的導演及演員致敬，如《四百擊》（The 400 Blows）、《祖與占》（Jules and Jim）、《射殺鋼琴師》（Shoot the Piano Player）等。而「有關設計」便帶來了5部電影及紀錄片，包括《艾菲爾》（Eiffel）、《巴黎傳奇概念店》（Colette Mon Amour）、《Charlotte Perriand : 生活藝術先行者》等，講述法國時裝、建築、視覺藝術等方面的藝術和設計。

第五十三屆香港法國電影節

日期：2024年11月19日至2024年12月10日

戲院：香港大會堂、香港電影資料館、MOViE MOViE PACIFIC PLACE、PALACE ifc、百老匯電影中心以及PREMIERE ELEMENTS

查詢：香港法國電影節

https://www.hkfrenchfilmfestival.com/







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