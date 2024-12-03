《得寵先生》：我們都是被遺棄的 ── 老人與狗的互相救贖

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也許是從前家中毛孩的緣故，動物題材的電影向來是我的禁區，想看，卻怕了看。

《得寵先生》是我這些年來，第一次敢在銀幕直視牠們。

電影英文片名「An Abandoned Team」來得有趣，中文的「得寵」，英文竟成了「遺棄」二字，一正一負。電影講述性情孤僻的佳叔上山尋死，被流浪唐狗燒腩所救，展開一人一狗互相救贖的故事。獨居老人向來也是電影的熱門題材，而《得寵先生》的不同之處，在於兩位導演為電影添上了一絲不平凡 ── 流浪動物。

婚姻失敗、與子女關係疏離，是不少香港獨居老人的寫照。電影中佳叔同樣不例外，和女兒素儀多年關係不好、開罪了上司、任何事也得罵一餐，性格孤僻得全村人都怕了他，唯一不怕他的，是常常在他家外徘徊的流浪狗燒腩。

「人都不跟我做朋友，為甚麼要跟狗做？」常說人與人之間的關係是脆弱的，一句話一個行動，已足以破壞你我之間辛苦多年建立的關係。佳叔早已不相信人類、害怕建立關係，燒腩的出現，卻令他學會了甚麼是愛。

因為燒腩，佳叔不用死；因為燒腩，佳叔開始交到朋友；因為燒腩，佳叔終於有一個家。

佳叔有了燒腩，剩下的，就是悅娜。

跑山定點餵食、救助受傷動物、尋找暫託家庭、領養，以至面對毒狗事件，動物義工的恆常事，悅娜都一一做到，唯獨一件事，她無法面對，就是移民。

不論戲裏戲外，移民也是動物義工多年面對的難題，悅娜同樣逃不了。男友提出移居外地，悅娜不願，因她不能放棄收容所的狗，是的，最後悅娜做到了，換了份工作，獨自留在收容所繼續照顧動物；後來山頭上有大部分狗被毒殺，水塘上的大片屍體的一幕尤其震撼，看著自己多年來拯救回來的生命，就這樣一下子全都消失，不只悅娜，就連我的心都像被掏空了。

努力全盤白費，還要留下來嗎？由最初開解佳叔，最後反被佳叔開解，悅娜找到她留下來的理由，大團圓結局。

同期有《破.地獄》和《爸爸》兩套大片，《得寵先生》聲勢來得不大。但我會說，《得》絕對是本年值得一看的電影 ── 願你最後也會得寵。

《得寵先生》預告片







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