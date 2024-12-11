《爸爸》：從平淡的悲劇，見證人生無常

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倖存者綜合症，泛指一個人從悲劇性事件中倖存，為自己倖存而感到內疚，甚至寧願自己也遭遇不幸。而《爸爸》中，劉青雲所飾演的爸爸，正是作為一個倖存者，努力的讓自己活下來。

電影改篇自2010年的「荃灣享和街弒母殺妹案」：一個擁有和睦家庭、成績良好的大好青年，一夜之間，殺害了自己的母親和妹妹。不過《爸爸》並不是要探究兒子為何要殺害家人，也不是要還原案情，而是看這位爸爸，如何從一夜經歷最痛，慢慢重新拼湊自己的人生，以及重拾和兒子之間的關係。

和心愛的人建立家庭、共同努力養活兒女，永年就如一般家庭的寫照。每日如常的生活，和妻子輪流看舖，忙得不可開交，對兒女的養育方式也如舊年代般，像是典型的「放養」，加上兒子正值青春期，難免有不少磨擦。但心底裏，他深愛著這個兒子，即使兒子是殺害妻女的兇手，永年也沒有恨他。

看著兒子被捕至上庭判罪，永年沒留下一點眼淚，如常過日子，到街市買餸、打點家頭細務，把鬱結藏在心底。但人非草木，即使如何努力壓制情緒，也有爆發的一刻，電影加入了永年電召性服務卻被騙的橋段，我會說是神來之筆，他激動並不是因為被騙，而是逼著面對自己一直以來所承受的傷痛、對妻子的恩念，所有抑壓下來的情緒，就這樣一下子爆發出來。

電影採用非線性的敘事手法，按不同角色分成共五個篇章，確實看得有點吃力。但從劇情鋪排角度，此手法反讓觀者走進了永年內心，那些零碎不完整的片段，就是永年的記憶，還有他對不同人的「愛」。相信若不使用此手法，電影最終只會變得一般記錄片般冗長，亦沒太大空間讓劉青雲發揮演技。

相較其他劇情類電影，《爸爸》來得平淡、完得平淡，平淡得彷彿自己就是永年的鄰居，見證了何謂人生無常。看罷數天，低落的情緒仍揮之不去。電影以二人團聚作結，也許這也是給現實中的爸爸還了一個心願 ── 「無論如何，你也是我的兒子」。

《爸爸》預告片







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