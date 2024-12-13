「墨林」陳幼堅X林嘉欣陶藝：擁抱失敗的創作

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「與其遮掩，不如接受。接受了自己的不完美，於是自在；接受了人生的不完美，於是自由。」這是林嘉欣於年中在台北純Object的陶藝個展《Broken Beautiful》中，透過陶泥對自己的寄語。再次想起這句說，是在Gallery 27的開幕聯展中。由陳幼堅與林嘉欣合作舉辦的展覽《墨林》，帶來6件陶瓷作品和5幅畫作，在找陶泥與山水畫之間的火花。

展覽本身沒有過多的詮釋，取名《墨林》是因為陳幼堅的作品大多以水墨為靈感，而「林」則取自於山水中，也巧妙地融合了嘉欣的姓氏。白牆上，掛著陳幼堅所繪的5幅黑白山水，這是他繼《WHEN I WAS 17》系列後的創作。談及他拿起畫筆，要回溯至疫情期間的遠足經歷。那段重新連接大自然的經歷勾起了他年輕時代的回憶，隨後，他選擇以畫作記錄這種感覺。黑白的山戀陡峭而又密麻，扭曲、重疊的線條同時也是他起伏跌宕的內心變化。畫作裏，除了黑白兩色的顏料碰撞外，還有林嘉欣在製陶過程中餘下的泥。泥土與壓克力就如泥土與釉彩，碰撞出只屬於它們的質感。

中間的長桌上，擺放著6件陶瓷作品。每個陶罐的尺寸相仿，但器型略有不同，這些都是林嘉欣透過盤條手捏所製作的陶瓷。陶瓷上的化妝土如同白色畫布，最終由陳幼堅以黑釉繪下他心中的山水。隨著白色轉盤均速轉動，陶罐上的手捏印記、化妝土的不均勻質感、筆刷留下的筆觸，以及釉彩在不同溫度與泥土之間的化學作用，清晰可見。而這些看似不完美的細節，正是手作的不精準，卻又賦予了作品溫度與人性。

藝術是坦誠的，也只有坦誠才能透過藝術替自己說話。若活著是本能，那麼如何活著便成了每個人獨特的課題。最後還是想以嘉欣受陶瓷啟發的一句話作結：「輕盈是作者自己喜歡的事，喜歡自己，並懂得做一個真誠的自己。」

《墨林》

日期：2024年12月9日至2025年1月9日

時間：星期一至五 | 11am – 5pm

地點：Gallery 27 | 鰂魚涌英皇道653 – 655號東祥工業大廈A/B座4樓A室

展覽需預約：https://bit.ly/inkforestceramicart







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