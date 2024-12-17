December Art Map：麥烽攝影展、巴黎聖母院體驗展、水墨藝術節、斯特林‧魯比個展

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踏入忙碌又興奮的十二月，除了約上朋友吃飯碰杯，也可以在悠閒的週末來場藝文之旅，陶冶生活！從攝影展、繪畫展、水墨展到體驗展，編輯部為大家在眾多展覽和活動中精選了數個節目，一起看看吧！

EastPro Gallery | 麥烽攝影展《香港曾經是這樣的》

昔日的香港，總是讓人百看不厭。在那些黑白顯影中，總能發現某種深藏的情懷。由顯影PhotoStory策劃的麥烽攝影展《香港曾經是這樣的》向觀眾展示了1946年至1980年代，麥烽鏡頭下的香港城市面貌。展覽取自麥烽的同名畫冊，一張張黑白銀鹽照片捕捉了舊郵政總局、香港會所大廈、聖佐治行等殖民地建築，還有香港仔舢舨、熱鬧的嘉咸街露天街市、大澳曬鹹魚、街頭小販，每個定格都是歷史的回憶。麥烽的攝影主題十分廣闊，從建築、小巷到漁村，記錄了二戰後的香港面貌，同時也會急促發展的城市留下了存在的印記。1964至1986年間，他先後擔任《攝影畫報》月刊的執行編輯及主編，及後至2003年是《攝影畫報》執行董事，多年來撰寫大量攝影文章及出版多本攝影相關書籍，影響一代又一代的攝影愛好者。

麥烽攝影展《香港曾經是這樣的》

日期：2024年12月7至21日

時間：2:30-7pm（星期三至五）| 2:30-6pm（星期六及日）

地址：EastPro Gallery | 銅鑼灣告士打道223號海聯大廈9樓A室







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