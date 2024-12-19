將拍賣搬上劇場！「純粹藝術拍賣會」：一場虛實之間的戲劇實驗

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「交易將真實進行，得標者可將藝術作品帶回家。」— 《純粹藝術拍賣會》

這是一場打破邊界的創新實驗——既是一場真實的拍賣，也是一次充滿戲劇張力的表演。[1]跟一般的拍賣一樣，有提交競投，並且是確實的交易。在拍賣會結束後，律師會與藝術家和成功競投者立即正式簽訂合約。然而，這場拍賣會徹底顛覆了固有的框架。買家、藝術家、拍賣官及顧問團的互動，無形中讓所有參與者都成為一場「戲中戲」的表演者，混淆了現實與虛構的界線。

多重身份：是演出還是現實？

拍賣是一個純理性的、講求功利計算與策略的活動，以價格作為唯一的評估指標；整個過程中藝術家缺席，而價格也和藝術家無關，挑選拍賣品的首要考量是金融市場的價值。

為何這場拍賣是一場「戲中戲」？因為它成功地模糊了表演與現實的界線。「戲中戲」是戲劇史上一種引人深思的手法，打破了表演者與觀眾之間的第四面牆，讓參與者在虛實交錯的情境中反思自己的角色與行為。正如莎士比亞的經典《仲夏夜之夢》中，原本嚴肅的「戲中戲」透過真實的工匠們粗疏的表演需顯得荒誕滑稽，但同時展現了角色與觀眾、虛構與真實之間的交錯。[2]

在《純粹藝術拍賣會》中，這樣的交錯表現在不同身份的人與表演者身份的流動性上：臺上，拍賣官主持拍賣流程，藝術品的投影映現，舞臺中央則是每位藝術家的焦點位置，臺側坐著幾位顧問專家。競投者不再僅僅是消費者，而是需要從觀眾席中站起來，解釋自己的出價條件；拍賣官既是流程的主持者，也是現場的協調者；她是即場翻譯，也是場務，以肢體語言提醒各人的時間引發幽默的效果；顧問團又在競投中發表對藝術價值的專業評估；藝術家則即興回應競投者的條件，熱烘烘的互動過程中既有情感交鋒，也有荒唐和充滿趣味的場面。坐在臺下的觀眾也並非完全旁觀，他們的揶揄或評論成為另一種參與，無意間成為戲劇的一部分，構成現場氛圍的重要元素。此刻，所有人都被捲入一場集體「表演」，進一步交織戲裡戲外，讓拍賣會成為一場多層次的戲劇表演。

毫無疑問，《純粹藝術拍賣會》是一場有意模糊界限的藝術實驗。它看似模仿了一場典型的藝術拍賣，但卻巧妙地顛覆了原本拍賣的規則，讓整場拍賣會成為一個充滿「戲中戲」特質的現場，徹底打破表演與現實的邊界。角色的流動性不僅帶來戲劇張力，也讓每個參與者超越慣常的角色，成為現場藝術體驗的共同創造者。而競投結果並非基於市場考量，而是由藝術家自主決定。

從「戲中戲」到「戲外戲」

活動的戲劇性並未隨著現場結束而停止。相反，某些承諾在活動結束後仍繼續被談論或私下再繼續進行交換。這讓《純粹藝術拍賣會》的影響力不僅存在於表演之內，還滲透到活動之外的真實生活中，成為某種「戲外戲」。

「戲中戲」與「戲外戲」的互動揭示了《純粹藝術拍賣會》的深層特點：它既是一場高度設計的表演，又是一種真實社會行為的催化劑。觀眾的行動從參與式的「表演」轉變為實質的行動；這種從「戲中戲」到「戲外戲」的多層次結構，帶來了更多值得深思的問題：當參與者的行動跨越了表演的邊界並融入真實社會生活時，這場活動是否仍然是藝術？或是已成為對社會行為的模擬與批判？

交錯的虛實與價值再定義

《純粹藝術拍賣會》的另一個引人注目的特點是其虛實交錯的特性。在這裡，競價除了金錢以外，還可使用其他有形物品或無形概念作為被認可的籌碼，包括機會、交換和理解。因此決定競投的成敗不在於現實市場的交易指標。競投者提出的條件往往帶有象徵意義，從親情故事到愛情承諾，甚至是一場未來的旅行計劃，這些條件既不是一般意義上的貨幣，也不一定能直接轉化為具體的回報。然而，這種「天馬行空」的條件往往觸動藝術家的個人情感，成為最終交易的決定性因素。

這種價值再定義與《皮拉摩斯與西斯比》的拙劣表演形成了某種呼應。雖然這段戲中戲看似荒唐，但它所包含的情感真摯，對觀看者產生了情感上的衝擊。《純粹藝術拍賣會》中的競投條件也有類似的效果：它們可能看似非傳統、甚至不合常規，但卻觸發了參與者間真實的交流與反思。

這部劇目的原創者兼導演為王靜怡，生於北京，現居挪威。自2014年起，她在挪威開始從事獨立表演藝術及行為藝術工作，其創作以跨媒介、關注社會議題及參與式演出為特色。《純粹拍賣會》的概念源自她對藝術及藝術拍賣中矛盾現象的觀察與反思，旨在探索當前的價值機制，同時嘗試提出金錢以外的價值參數。此項目規劃為長期系列，通過在不同國家展開，深入探討各地的社會與藝術經濟及生態系統。該作品曾於荷蘭貝亨、日本長崎及加拿大多倫多演出，香港為其第四站。

批判性的反思：表演與現實之間的拉鋸

從創新的角度看，《純粹藝術拍賣會》確實挑戰了藝術市場中的一些固有規則，例如由價格主導的價值評估模式，在金錢以外，理解、機會與交換也被引入作為額外的「貨幣」。然而，這種虛實交錯的價值體系也帶來了潛在的問題。當競投的焦點從藝術品本身轉向競投條件，是否會讓藝術品的獨立性被稀釋？更重要的是，藝術家是否會在現場的情感氛圍中受到影響，從而無意間降低對作品價值的理性判斷？或許，《純粹藝術拍賣會》的最大意義在於，它作為一場社會實驗，為我們揭示了藝術市場、表演性與人性之間複雜的交織關係。

拍賣官介紹拍賣規則

值得注意的是，《純粹藝術拍賣會》並非僅僅停留在表演的層面。在每一件拍賣品的競投結果確定後，律師將草擬正式協議，並在其監察下由藝術家與競投者雙方簽署。這些協議具有法律效力，保障了雙方所承諾條件的履行。

這一設計讓活動增添了一層現實感，挑戰了我們對其定位的認知。律師的介入不僅賦予了競投條件的執行力，也讓原本看似抽象或情感化的條件被具體化。這種從象徵到現實的轉變，無疑是活動的一大特點：它既是一場充滿表演性的藝術實驗，也是一項法律層面上真實可追溯的交易。這種設計進一步強化了活動的虛實交錯特質。與其說律師的介入讓這場活動成為一場傳統意義上的交易，不如說它創造了一種真實與象徵的過渡地帶——讓看似荒誕的條件承諾被具體化，成為具有法律約束力的行動。

《純粹藝術拍賣會》究竟是一場拍賣，還是一場表演？當競投條件可能涉及如情感故事、未來承諾甚至抽象價值時，法律是否能真正定義和衡量這些交換內容？

這一問題本身，或許正是設計者希望留給參與者的反思。

[1] 參與式劇場作品《純粹藝術拍賣會》是2024年「亞藝無疆」藝術節的活動。已於11月16日及17日在香港大會堂劇院舉行。《純粹藝術拍賣會》是一場另類但貨真「價」實的拍賣會，由內地藝術家王靜怡及本地策展人鍾亦琪聯手創作。觀眾可發揮創意，以金錢之外的方式即席投標。「出價」不是金錢，而可以是晚飯邀請、為藝術家提供工作機會、童年玩具、講故事時光、對藝術品的深度了解等。兩場拍賣會共有8件作品待拍，觀眾上網競投，投標情況即時在現場屏幕上顯示。由專業人士組成的顧問團即場討論，8組來自法國、印尼、泰國及本地的藝術家將親臨現場與觀眾互動，選出最合心意的投標。主創王靜怡希望透過《純粹藝術拍賣會》與觀眾一起探問，是否只有金錢才能衡量事物的價值，這個實驗試圖探索改變遊戲規則能否改變慣性思維。拍賣會在挪威、加拿大及日本上演時引起極大迴響。經過兩天《純粹藝術拍賣會》，藝術家與競投者的交流，8件藝術品都已全數被人投得。

[2] 《仲夏夜之夢》中「戲中戲」《皮拉摩斯與西斯比》(“Pyramus and Thisbe”)出自羅馬詩人奧維德(Ovid)於公元8年發表的史詩《變形記》(Metamorphoseon libri)第四卷。故事描述皮拉摩斯坐在桑樹下，誤以為心愛的提斯比被獅子咬死，因而自刎，噴湧的鮮血濺染桑樹果實，使白色漿果變成紅色。這部史詩由15卷書組成，涵蓋超過250個既獨立又相互關聯的故事，採用了鬆散的結構形式，以「蛻變」為核心主題，揭示改變與重生的深刻意涵。







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