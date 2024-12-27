「野口勇的光」：在繁複的世界裡，感受最基本的模樣與靜默的力量

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雖然還未曾感受過瀨戶內國際藝術祭的熱鬧，但我特別喜歡在沒有藝術祭時，高松那份冷清的氛圍。今年年初，去了一趟高松。刺骨的寒風讓這個淡季的藝術之旅顯得更加孤冷，但這種靜默正是它吸引的地方。

在這趟旅程中，參觀了野口勇庭園美術館，那也是編者首次認真欣賞野口勇（Isamu Noguchi）的作品。參觀這個美術館需要提前預約，並參與館方提供的大約一個多小時的導賞。導賞用蹩腳的英文努力地介紹著這個庭院的故事。館內不讓拍照，似乎只有這樣才能用眼睛好好地看、用耳朵好好地聽、用肌膚好好感受風與陽光的溫度，也讓人下意識地想要努力記住眼前一切。

那裡是野口勇安度晚年的地方，周邊都是一些石材廠，而隨處可見的石塊就是野口勇藝術載體。館內其實並沒有太多作品的展示，也不像其他大型博物館那樣有系統地陳列不同系列的作品。相反，這裡展示的是一些未完成的石雕作品，以及他生活的痕跡。庭院裡有座小山坡，那些看似隨意擺放的石頭宛如石徑小溪般，引領著你向山上走。那裡還埋藏著他在加州的記憶碎片，那是一顆從加州帶回來的樹種子，至今也已茁壯成長了。

野口勇是生活的旅者。他於1904年出生於洛杉磯；兩歲時，隨母親移居日本並展開了長達十年的童年生活；14歲時，隨父親回到美國讀書。在紐約的日子，啟發了他對雕塑的熱情，以至於他在1924年時，從哥倫比亞大學的醫學系退學，只為專注於藝術的創作。1927年他申請到古根漢藝術基金，前往巴黎拜康斯坦丁·布朗庫西（Constantin Brancusi）為師，並於兩年後首次舉辦個展。

往後的日子，他到訪莫斯科、中國、墨西哥、意大利、日本等地，從不同地方汲取不同的靈感——從大型公共藝術裝置的力量到散發侘寂哲學的庭院園景、從水墨的氣韻生動到大理石的純淨，都成了他作品中的元素。

在一趟途經岐阜的旅途中，野口勇將上百年的紙燈籠和紙傘的傳統手藝幻化為新的形式，讓日本傳統手藝與精神得以流傳。這些元素在著名的Akari燈具雕塑中得到延續，燈具設計以桑皮紙和竹結構為基礎，展示了岐阜的傳統工藝的魅力。

最近，二刷了M+ 和越南藝術家傅丹的全新長期項目「傅丹創意現場：野口勇的『光』」。裡面展出的正是野口勇一系列Akari燈具雕塑。「Akari」一詞在日文中是「光」或「明」的意思，燈具旁搭配了一些熱帶植物，柔和的光從桑皮紙中透出，仿如為急促的城市空間中，尋一地慢下來。

以前，不太明白這些看似質樸的燈具有何特別之處。後來才發現，原來是世界太過繁複，有時會讓人忘了最初的樣子。而那看似不特別的東西，正是人心底所需要的一份寧靜。

傅丹創意現場：野口勇的「光」

地點：M+博物館B2層潛空間







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