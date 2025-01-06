從美感到實用：新一年選擇一盞溫暖心靈的燈具，融化一天的疲憊！

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回到家，打開燈的那一瞬間，總能感受到一股暖意。這不僅僅是家給予的溫暖，更是一盞燈散發出的柔光，融化了一天的疲憊。正如丹麥建築師 Poul Henningsen 所說：「不管開不開燈，燈都必須是美的。」一盞具有美感的燈具，照亮的不僅是空間，更是心底裏的一份安寧。同時，它還是對生活態度的宣告與對美的追求。

不少人在迎接新一年的同時，喜歡為家裏增添一些新元素，換換心情和景象。不妨看看這幾個品牌的燈具設計，點亮家裏的每一個角落！

Santa & Cole

西班牙品牌Santa & Cole由Nina Masó、Javier Nieto Santa和Gabriel Ordeig Cole於1985年創辦，自稱為「設計與生活方式的編輯者」。品牌匯聚了許多設計師與藝術家，將美學無縫地融入日常生活。Lámina吊燈系列由西班牙設計師Antoni Arola設計，以其簡約優雅的造型而著稱。吊燈的設計非常簡潔，由一束光和彎曲的金屬薄板組成，搭配對稱的線條，使其極簡元素帶來輕盈感，同時在空間中營造出獨特的造型感，而不顯得過於繁複。

此外，品牌還有不少有趣的設計，如出自設計師André Ricard之手的Tatu（1972），其設計靈感源自於西班牙一種哺乳動物。Tatu是一盞可以可調節聚光源與方向的燈，適用於書桌、床頭、走廊等，其形狀也會因應調節而改變，十分有趣！

若你喜歡安靜的存在，那麼這盞Básica就是不二的選擇。Básica在燈具造型上，並沒有太過花巧的設計，僅保留了燈罩與圓柱的基本元素，採用羊皮紙與實木製成，回歸自然之美。

查詢：Santa & Cole







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