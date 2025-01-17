香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」珍藏展：看印象派巨匠筆下的19世紀法國日常

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本周五（1月17日）起在尖沙咀香港藝術館展出的「塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，毫無疑問是2025年的藝術盛事，來自法國橘園美術館及奧賽博物館的52項珍藏，雅俗共賞地呈現印象派巨匠雷諾阿及後印象派大師塞尚的代表性的畫作，更透過兩幅畢加索作品見證兩位大師對藝術發展的影響。收藏塞尚和雷諾阿的博物館很多，但今次來的是法國一線美術館的精品，策展亦精彩。

巴黎兩大星級美術館 ── 橘園美術館、奧賽博物館的珍藏

橘園美術館（Musée de l’Orangerie）位於巴黎協和廣場，主要收藏印象派及後印象派的畫作，塞尚、雷諾阿、畢加索外，其橢圓形大廳牆上的莫內巨幅睡蓮更是Art Lover必去景點。

奧賽博物館（Le musée d'Orsay），原身為火車站，後改建成博物館，是世上收藏最多印象派和後印象派作品的博物館，館內還有梵高、高更、盧梭、羅丹等大量名家作品，比橘園美術館更高人氣。車站遺留的大鐘是奧賽博物館亮點之一，荷里活電影《雨果的巴黎奇幻歷險》以此為背景。

塞尚和雷諾阿的共通點

塞尚（Paul Cézanne，1839 ~ 1906）是後印象派名家，以畫水果、花瓶等靜物畫聞名，後人對印象派大師雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir，1841~1919）印象最深的，是他筆下的裸女和巴黎都市日常。今次展覽的重點之一，是策展人將兩位畫家的靜物、風景、人物、浴女作品分類並置，看到二人的志同道合並相互影響，題材比大眾所知的更廣更多元化。

塞尚和雷諾阿1860年左右在法國相識，之後一直維持深厚的友誼並在藝術創作上互相切磋、交流。從下圖可以塞尚畫浴女也很精彩，雷諾阿以夢幻的筆觸畫水果同樣溫暖誘人。是次展覽模擬塞尚、雷諾阿二人對話為切入點，引領觀眾重新認識兩位藝術家的創作、風格、成就，以及對後世的貢獻。

兩幅畢加索畫作 ── 見證大師影響

雷諾阿19世紀法國印象派繪畫的中堅，他的色彩運用和光影描繪，以溫暖柔和的筆觸捕捉都市日常，都極具開創性。塞尚屬後印象派畫家，他繪畫靜物突破前人沿用的透視法，生動、豐富而偏向幾何的構圖啟發了後來Georges Braque、畢加索的立體主義，塞尚的繪畫理論更為20世紀現代藝術揭開序幕。

同場展出兩幅畢加索畫作，見到塞尚和雷諾阿兩位大師在靜物畫、人物畫等多方面對畢加索的啟發。此外，香港是今次亞洲巡迴展覽的首站，展出52件來自知名法國橘園美術館及奧賽博物館的珍藏之中，51件珍品首度在港亮相，值得先睹為快。

「塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」

日期：2025年1月17日到2025年5月7日

地點：尖沙咀香港藝術館2樓專題廳

門票：$50標準票，$25優惠票，持有效博物館通行證免費入場

詳情：https://hk.art.museum/







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