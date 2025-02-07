慈善攝影集《EXTREMELY》by Olivia Tsang：收錄楊紫瓊、佘詩曼和陳法拉的黑白肖像，凝視現代女性力量

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以前說女性當自強，放眼現今，女性形象已是八面玲瓏，甚至比男性更強大。在國際婦女節前夕，香港攝影師Olivia Tsang便以自身的女性視角，推出收錄共40多幅照片的限量慈善攝影集《EXTREMELY》，詮釋現代女性力量。

攝影集取名《EXTREMELY》，意指站在極限邊界上回望，重新思考作為現代女性的意志與意義。概念源自Olivia的親身感受，記錄她在拍攝過程被一眾自強且堅韌的女性所感動，更能療癒自身，她發現女性的力量及社會貢獻，其實遠比想像中強大。

《EXTREMELY》收錄了9位女性的黑白肖像，當中不乏大家熟悉的面孔，包括奧斯卡影后楊紫瓊、香港演員佘詩曼、陳法拉、超模琦琦和女兒任晴佳，亦有女性力量的共情典範，像是上市公司董事、藍帶廚藝學生和家庭傭工，曾為Olivia的人生帶來正面啟迪。

這次攝影集亦邀來藝術家陳幼堅、著名電影製作人文念中以及作家Catherine Shaw合作，深入探討現代女性主義：「作為一名商業攝影師，這次的創作更像是一場親密的冒險，它讓我能由衷地表達出自己面對抑鬱症的經歷和感受——極致的色彩斑爛與靜默的黑白照片，獨特的排列形成了強烈的對比，呈現出平靜與混亂、清醒與絕望的故事。我很榮幸能夠與Catherine Shaw、陳幼堅和文念中等美學權威合作，他們不只以文字分享觀感，更讓本書不限於女性視角，擁有多元性別閱讀的可能。」

《EXTREMELY》並將於2025年2月22日起於指定地點發售，收益將會悉數捐贈予婦女基金會（TWF），以支持其致力改善香港婦女生活、突破性別陳規的使命。

《EXTREMELY》by Olivia Tsang

尺寸：高385毫米 x 闊285毫米 x 深25毫米

裝訂：布面精裝版，過膠照片

頁數：64

內容：超過40幅照片

發售日期：2025年2月22日

銷售點：M+ Shop 、香港藝術館、Bookazine Social、Kelly & Walsh、Asia Society Hong Kong及 www.extremelybook.com

售價:$580







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