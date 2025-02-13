Art Central 2025：集結全球逾百畫廊！預覽焦點展品《薔薇刑》、日本藝術家Ay-O彩虹畫作

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中環海濱一年一度的藝術盛事Art Central，今年慶祝十周年，節目加碼，吸引全球100多家畫廊、逾500位藝術家的作品來港，並邀請香港藝術家鄭得恩擔任策展人，策劃全新的畫廊項目，計有：

1. 由策展人主導的「Legend」畫廊專題，讓參展畫廊設專區，推介一位於1970年前出生的藝術家及其作品。



2. 「雙人展覽」讓藝術家透過共享策劃空間深化創意對話與交流。



3. 今屆特別聚焦攝影作品，回應近年年輕收藏家的收藏喜好。我們率先欣賞幾幅焦點展品：

挑戰尺度的黑白攝影：《薔薇刑》

《薔薇刑》是日本攝影大師細江英公（1933～2024），六十年代初為三島由紀夫（1925～1970）拍攝的寫真集，意識大膽，呈現三島的裸體美同時，亦包含對生死、美學、哲學的挑戰，是一部拒絕被定義的寫真集。三島由紀夫口咬薔薇直視鏡頭的照片，是這部寫真集的代表作。

《薔薇刑》的團隊今天看來是超豪華陣容，三島和細江英公之外，當年負責黑房沖印的是森山大道，裝幀設計有橫尾忠則。這部寫真幾乎每次再版都被搶購一空。

Ay-O：Rainbow Man and Woman

Ay-O（1931～）是日本著名藝術家，漢字寫法是「靉嘔」(靉粵音：嬡)，非常難記，但當你看到他的彩虹作品便馬上記得他。

Ay-O是小野洋子的同代人，1958年移居紐約，在小野洋子引介下認識了成為前衛藝術團體激浪派（Fluxus）的一員。他和草間彌生、Andy Warhol、白南準等藝術家一樣，在那個時代的紐約摸索出自己的藝術風格。他和白南準是好友、鄰居以及藝術伙伴。

Ay-O，在國際藝壇有Rainbow Man的綽號，在他手上，花草、鳥獸、火山、男人、女人，跑步、滑雪都可以化身彩虹。其實說Ay-O用彩虹的顏色創作是簡化了，他運用的是複雜及可塑性高的光譜序列，啟發了不少後輩。

雙人展覽：韓國二人組

「雙人展覽」焦點項目包括來自首爾Gallery Luan & Co.的Eunjeong Choi 和 Sooyeon Bang。Eunjeong Choi以濃艷色彩、大堆頭構圖，將城市景觀化成掛在牆壁上的萬花筒。Sooyeon Bang剛黑白的自然風景見稱，不靠繽紛的色彩捕捉天上的流雲，及充滿生命力的大海。二人並置對話，可從中見到韓國當代藝術的光譜。

Art Central其他矚目內容尚有展示前衛藝術的「NEO」，以及「異體雕塑及裝置」等。

Art Central 2025

日期：2025年3月25日至30日

地點：香港中環海濱

門票：$340、$260

預購優惠：$220、$185（門票現已公開預售）

詳情及訂票：www.artcentralhongkong.com











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