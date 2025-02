Art & Living



收藏文章 Art Central 2025:集結全球逾百畫廊!預覽焦點展品《薔薇刑》、日本藝術家Ay-O彩虹畫作 中環海濱一年一度的藝術盛事Art Central,今年慶祝十周年,節目加碼,吸引全球100多家畫廊、逾500位藝術家的作品來港,並邀請香港藝術家鄭得恩擔任策展人,策劃全新的畫廊項目,計有: 1. 由策展人主導的「Legend」畫廊專題,讓參展畫廊設專區,推介一位於1970年前出生的藝術家及其作品。



2. 「雙人展覽」讓藝術家透過共享策劃空間深化創意對話與交流。



3. 今屆特別聚焦攝影作品,回應近年年輕收藏家的收藏喜好。我們率先欣賞幾幅焦點展品: 挑戰尺度的黑白攝影:《薔薇刑》 《薔薇刑》是日本攝影大師細江英公(1933~2024),六十年代初為三島由紀夫(1925~1970)拍攝的寫真集,意識大膽,呈現三島的裸體美同時,亦包含對生死、美學、哲學的挑戰,是一部拒絕被定義的寫真集。三島由紀夫口咬薔薇直視鏡頭的照片,是這部寫真集的代表作。 《薔薇刑》的團隊今天看來是超豪華陣容,三島和細江英公之外,當年負責黑房沖印的是森山大道,裝幀設計有橫尾忠則。這部寫真幾乎每次再版都被搶購一空。 Ay-O:Rainbow Man and Woman Ay-O(1931~)是日本著名藝術家,漢字寫法是「靉嘔」(靉粵音:嬡),非常難記,但當你看到他的彩虹作品便馬上記得他。 Ay-O是小野洋子的同代人,1958年移居紐約,在小野洋子引介下認識了成為前衛藝術團體激浪派(Fluxus)的一員。他和草間彌生、Andy Warhol、白南準等藝術家一樣,在那個時代的紐約摸索出自己的藝術風格。他和白南準是好友、鄰居以及藝術伙伴。 Ay-O,在國際藝壇有Rainbow Man的綽號,在他手上,花草、鳥獸、火山、男人、女人,跑步、滑雪都可以化身彩虹。其實說Ay-O用彩虹的顏色創作是簡化了,他運用的是複雜及可塑性高的光譜序列,啟發了不少後輩。 雙人展覽:韓國二人組 「雙人展覽」焦點項目包括來自首爾Gallery Luan & Co.的Eunjeong Choi 和 Sooyeon Bang。Eunjeong Choi以濃艷色彩、大堆頭構圖,將城市景觀化成掛在牆壁上的萬花筒。Sooyeon Bang剛黑白的自然風景見稱,不靠繽紛的色彩捕捉天上的流雲,及充滿生命力的大海。二人並置對話,可從中見到韓國當代藝術的光譜。 Art Central其他矚目內容尚有展示前衛藝術的「NEO」,以及「異體雕塑及裝置」等。 Art Central 2025 日期:2025年3月25日至30日 地點:香港中環海濱 門票:$340、$260 預購優惠:$220、$185(門票現已公開預售) 詳情及訂票:www.artcentralhongkong.com







