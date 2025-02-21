荷里活明星歌手慈善拍賣：Coldplay手寫歌單、Billie Eilish親筆簽名結他、NewJeans登台服以高價成交！

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一向以拍賣荷里活明星、名人物品藏名的Julien's Auctions，早前夥拍慈善組織MusiCares，舉行的「MusiCares®慈善拍賣」，獲得Billie Eilish、Paul McCartney、Coldplay、NewJeans等歌手名人支持，各自捐出藏品拍賣，包括結他、唱片、服裝、歌單、海報、藝術品、紀念品等，56項明星拍品全數售出，成交總額超過700,000 美元。收益用作幫助有需要的音樂人以及受加州大火影響的社群。

其中即將來香港舉行音樂會的Coldplay，捐出一紙有Chris Martin簽名的愛爾蘭都柏林站「Music of The Spheres 世界巡迴演唱會」的手寫歌單，11,430美元成交，比原先估價高出14倍。

與都柏林一樣，Coldplay在港舉行正是「Music of The Spheres 世界巡迴演唱會」其中一站， Rundown不知是否完全一樣。從上述這張價值11,430美元的歌單可見，演唱會共分為四個部份：Plants、Stars、Moons、Home，曲目包括Viva La Vida、Paradise、Clocks、Yellow等名曲，是金曲重溫音樂會。

「MusiCares®慈善拍賣」其他矚目拍品亦以十位以估價成交，包括：

Billie Eilish親筆簽名的 2013 年Gibson Sully Erna (Godsmack) Signature Les Paul Studio 電結他，以16,250美元成交，高出估價16倍。Bruce Springsteen親筆簽名的Fender電結他更拍得52,000美元，為估價26倍。

Paul McCartney親筆簽名的精裝書《The Lyrics: 1965 to Present》(W.W. Norton, 2021)，連製作人Giles Martin 提供的Abbey Road 錄音室體驗，以63,500美元成交，超出估價31倍！







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