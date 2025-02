Art & Living



收藏文章 荷里活明星歌手慈善拍賣:Coldplay手寫歌單、Billie Eilish親筆簽名結他、NewJeans登台服以高價成交! 一向以拍賣荷里活明星、名人物品藏名的Julien's Auctions,早前夥拍慈善組織MusiCares,舉行的「MusiCares®慈善拍賣」,獲得Billie Eilish、Paul McCartney、Coldplay、NewJeans等歌手名人支持,各自捐出藏品拍賣,包括結他、唱片、服裝、歌單、海報、藝術品、紀念品等,56項明星拍品全數售出,成交總額超過700,000 美元。收益用作幫助有需要的音樂人以及受加州大火影響的社群。 其中即將來香港舉行音樂會的Coldplay,捐出一紙有Chris Martin簽名的愛爾蘭都柏林站「Music of The Spheres 世界巡迴演唱會」的手寫歌單,11,430美元成交,比原先估價高出14倍。 與都柏林一樣,Coldplay在港舉行正是「Music of The Spheres 世界巡迴演唱會」其中一站, Rundown不知是否完全一樣。從上述這張價值11,430美元的歌單可見,演唱會共分為四個部份:Plants、Stars、Moons、Home,曲目包括Viva La Vida、Paradise、Clocks、Yellow等名曲,是金曲重溫音樂會。 「MusiCares®慈善拍賣」其他矚目拍品亦以十位以估價成交,包括: Billie Eilish親筆簽名的 2013 年Gibson Sully Erna (Godsmack) Signature Les Paul Studio 電結他,以16,250美元成交,高出估價16倍。Bruce Springsteen親筆簽名的Fender電結他更拍得52,000美元,為估價26倍。 Paul McCartney親筆簽名的精裝書《The Lyrics: 1965 to Present》(W.W. Norton, 2021),連製作人Giles Martin 提供的Abbey Road 錄音室體驗,以63,500美元成交,超出估價31倍!



【你點睇?】馬斯克劍指美國國家民主基金會(NED),籲網民找出「罪證」。你認為若NED遭關閉,是否可促進全球和平穩定?► 立即投票 1

2

The Philosophy of love

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



大國博弈

貨幣攻略

More

Share















Copy Info

荷里活明星歌手慈善拍賣:Coldplay手寫歌單、Billie Eilish親筆簽名結他、NewJeans登台服以高價成交! https://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/art/feature/46050 醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025) ► 了解詳情https://www.healthsmart.com.hk/hs-home/#!/link/category?categoryType1=recommended&categoryType2=202410_wn_joint&promToken=j9mZN0fS6vjROlFH_G9sZ8IB9mhdowYKSP6ubMF5I178bWMRnYIiNYCe6okAtzhHfiyM5enT7jAVsH7eVzCrVSp58v43AZja-VMFYCpKRjJW1TbRC4kuu5BzRDQFAaI2

Close