收藏文章 藝術三月|展覽「畢加索──與亞洲對話」、「畢加索的動物王國」:走進傳奇歐洲大師的藝術世界 今年三月的Art March HK,除了Art Basel、Art Central、香港藝術節等大型活動,畢加索是其中一個焦點,最少三項大型展覽展出畢加索的作品,其中一項更是現在已可以參觀。 Dora Maar:了解畢加索的切入點 三個大型展覽之中,最多畢加索名畫可以看一定是M+特別展覽「香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話」,展出六十多件畢加索作品,包括畫作、雕塑等,大部份來自巴黎國立畢加索藝術館,當中甚多是精品。其中焦點畫作之一《多拉.瑪爾肖像》(Portrait of Dora Maar,1937)更是闊別香港十多年再度訪港。 畢加索一生情人不計其數,Dora Maar是少數關係維持較久的。Dora Maar本身是攝影師,1935年邂逅畢加索,在二戰期間,她陪伴畢加索走過艱難的時刻,這時期畢加索繪畫了代表作之一《格爾尼卡》(Guernica,1937),Dora Maar以她的攝影作品紀錄了整個過程。是次展出的《多拉.瑪爾肖像》創作年份,正好創作《格爾尼卡》的同一年。 另一幅將在M+展出的畢加索作品是《盲眼牛頭怪於星夜由瑪麗.泰蕾絲和鴿子引路》(Blind Minotaur Guided through a Starry Night by Marie-Thérèse with a Pigeon,1934 -1935),Marie-Thérèse Walter是他另一位情人。除了情人,牛頭怪(Minotaur)是畢加索另一個鍾情的題材。 在M+的「畢加索──與亞洲對話」展覽,除了上述主題,還可以看到畢加索各個方面的代表作,包括藍色時期、立體主義、人物肖像等。而「與亞洲對話」的部份,超過八十件香港及亞洲藝術家的作品將會與畢加索的作品進行對話。



