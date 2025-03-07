Art & Living

收藏文章　

07/03/2025Text: IdaPhoto: M+、Phillips Hong Kong、ArtMarchHK

藝術三月｜展覽「畢加索──與亞洲對話」、「畢加索的動物王國」：走進傳奇歐洲大師的藝術世界

#富藝斯 #M+ #Art & Culture #Artcation #藝術 #塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展 #藝術三月 #畢加索──與亞洲對話 #畢加索的動物王國 #Picasso #展覽

　　今年三月的Art March HK，除了Art Basel、Art Central、香港藝術節等大型活動，畢加索是其中一個焦點，最少三項大型展覽展出畢加索的作品，其中一項更是現在已可以參觀。

 

M+「畢加索──與亞洲對話」之外，富藝斯特別展覽「畢加索的動物王國」，三月中在富藝斯亞洲總部展出。

 

Dora Maar：了解畢加索的切入點

 

　　三個大型展覽之中，最多畢加索名畫可以看一定是M+特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」，展出六十多件畢加索作品，包括畫作、雕塑等，大部份來自巴黎國立畢加索藝術館，當中甚多是精品。其中焦點畫作之一《多拉．瑪爾肖像》（Portrait of Dora Maar，1937）更是闊別香港十多年再度訪港。

 

畢加索，《多拉．瑪爾肖像》，1937

 

畢加索，《盲眼牛頭怪於星夜由瑪麗．泰蕾絲和鴿子引路》，1934 -1935

 

　　畢加索一生情人不計其數，Dora Maar是少數關係維持較久的。Dora Maar本身是攝影師，1935年邂逅畢加索，在二戰期間，她陪伴畢加索走過艱難的時刻，這時期畢加索繪畫了代表作之一《格爾尼卡》（Guernica，1937），Dora Maar以她的攝影作品紀錄了整個過程。是次展出的《多拉．瑪爾肖像》創作年份，正好創作《格爾尼卡》的同一年。

 

　　另一幅將在M+展出的畢加索作品是《盲眼牛頭怪於星夜由瑪麗．泰蕾絲和鴿子引路》（Blind Minotaur Guided through a Starry Night by Marie-Thérèse with a Pigeon，1934 -1935），Marie-Thérèse Walter是他另一位情人。除了情人，牛頭怪（Minotaur）是畢加索另一個鍾情的題材。

 

　　在M+的「畢加索──與亞洲對話」展覽，除了上述主題，還可以看到畢加索各個方面的代表作，包括藍色時期、立體主義、人物肖像等。而「與亞洲對話」的部份，超過八十件香港及亞洲藝術家的作品將會與畢加索的作品進行對話。

 

畢加索，《男子肖像》，1902-03

 

畢加索，《雜技演員》，1930

 

畢加索，《台座上的大靜物》，1931

 

畢加索，《帶牛頭的靜物》，1958

 

畢加索，《山羊頭顱、瓶子和蠟燭》，1951 - 1953

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

The Philosophy of love
You May Also Like
#富藝斯 #M+ #Art & Culture #Artcation #藝術 #塞尚和雷諾阿的世界──法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展 #藝術三月 #畢加索──與亞洲對話 #畢加索的動物王國 #Picasso #展覽
More on Art & Living
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
財政預算案
More
Share