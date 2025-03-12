校園的一隅喘息空間：到訪日本神奈川工科大學KAIT廣場，看建築師石上純也筆下的自然美

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冬去春來，抓緊冬季的尾巴，上月到了東京，看早開的櫻花、遲來的2025初雪。這天我們冒著大雪封路的危險，在雨雪交織的東京市內，駕駛前往距離都心車程約一個多小時的神奈川工科大學——參觀慕名已久的KAIT廣場。

KAIT為神奈川工科大學（Kanagawa Institute of Technology）名字的縮寫，廣場由有日本中生代建築鬼才之稱的石上純也打造，坐落於大學校園的正中心位置，以「還建築該有的自由」的核心理念，補充校園建築，讓學生在此處隨意休憩，同時融入自然景觀。

到達校園作登記後，便可依照地圖走至KAIT工房的報到點，接待人員簡單講述了參觀KAIT工房和廣場時的注意事項，並開始為我們計時，參觀時間共1小時，期間可自由進出工房和廣場，惟不能走至校園其他範圍。

時值日本學校假期，校內並無太多學生，我們參觀的時段只得約3至4組人，比最初預想的還要少。廣場設計毫無任何支柱支撐，重點落在屋頂的59個方形開口，引入陽光與空氣，即使天氣不似預期，獨特的設計仍能襯托出一明一暗的光影美，恍如亂世中的一隅喘息空間。

細看可見KAIT廣場的鐵皮屋頂十分薄，厚度只得約12毫米，跨度為90米。據資料，這裡從地板到屋頂的高度約有213cm至274cm，隨一年季節變化，屋頂會因溫度收縮或隆起，宛如呼吸般，為建築物賦予了生命力。

正如文初所言，KAIT廣場日常為學生所用，因此在廣場角落處擺放著坐墊、摺疊式桌子和瑜伽墊等，讓學生在此處可稍休片刻，逃離學業煩惱。日本建築師「以人為本」的哲學，再次讓人佩服。

說回預約方式，想要到KAIT廣場參觀，先要集合天時地利人和。廣場每月只開放數天以供公眾參觀，通常會於月尾開放下月預約，平日每天只限18組參觀者（星期六和公眾假期則為22組），每組最多5人。到此處的交通方式亦頻為繁複，若不是自駕前往，便需從新宿乘搭小田急線至本厚木站，再轉乘巴士到達大學，整體需時約兩個多小時。

神奈川工科大學KAIT廣場

地址：日本神奈川県厚木市下荻野1030

預約詳情：按此

交通詳情：按此







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