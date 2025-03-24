年度Street Art重頭戲！大型街頭藝術節 HKwalls：雲集世界各地藝術家，推廣壁畫創作！

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來到Art Month尾聲，各大藝術重頭戲陸續揭開序幕，而今年步入第十屆的HKwalls街頭藝術節亦於PMQ回歸！作為香港街頭藝術的領頭羊，今年HKwalls將會舉辦一系列藝術展覽、工作坊和導賞團等，亦有全新展覽企劃「HKWALLS ROOMS」，旨在推廣不同畫廊、藝術家以及壁畫藝術家。

今年參與壁畫創作的藝術家包括來自香港的 Ange McCalmont、Emerico、Erin Hung 和 DD Yung；內地藝術家的Chan13、Zinan、Seve 和 Nut；歐洲藝術家 El Rughi、Emic、HOPARE、Isaac Cordal、NeSpoon、Stohead 和 Toy_Box；澳洲藝術家 George Rose；日本藝術家Mon；以及來自韓國的藝術家 XEVA。

當中法國藝術家HOPARE（Alexandre Monteiro），將在PMQ創作主打作品「Indigo Memories」，並於士丹頓街外牆設置大型裝置，作品以四位前PMQ居民及現任長期租戶為主角，配上HOPARE鍾愛的花卉圖案，呼應PMQ的社區情懷。同時亦有意大利自學藝術家 El Rughi所創作的8 米 x 8 米巨型棋盤遊戲，融合了塗鴉、地下漫畫、迷幻文化及當代平面設計，讓大人小朋友都可以參與，樂在其中。

HKWALLS ROOMS計劃則為十位獨立藝術家及畫廊提供展覽空間， 並於PMQ內不同單位舉行，包括來自丹麥奧胡斯的 The Jaunt ── 一個開創性的藝術家駐留計劃，將藝術家派往世界各地，創作受當地啟發的作品；以及布拉格的Chemistry Gallery ── 致力於推廣捷克及國際藝壇新秀，作品主要為繪畫、雕塑及沉浸式燈光裝置。

而「師友藝術計劃」今年則首度與啟德體育園合作，香港專業藝術家指導新晉藝術家創作大型壁畫。今年獲選的年輕藝術家包括插畫家及多元藝術家 Cherie Kwok；擅長以雲朵、星星和微笑來傳達希望的 Hazel Lau；以及受版畫啟發，近期開始嘗試壁畫塗鴉的 Noah Tang。三位年輕藝術家的壁畫將於啟德體育園展出，成為首批在這個著名場館亮相的壁畫，實在令人期待。

HKwalls街頭藝術節2025

日期：即日至2025年3月30日

時間：中午12點至晚上8點

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ地下庭院

詳情：www.HKwalls.org







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