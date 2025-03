巴塞爾藝術展「⽣命對話 Every Wish Lasts」: 反思生死，踏上⼀趟自我內省的旅程

收藏文章

「你有咩遺願?」

在五光十色的城市風景,如此簡單的一句廣告,使我駐足良久:假使這天是我生命終結的日子,我會有甚麼遺願?

早已知這是CHUBB 安達⼈壽的廣告計劃,以「事在人遺 Every Wish Lasts」作主題,引發公眾思考遺願的重要性。也許是摯友早逝,死亡對我來說早已不是新鮮事,佛說往生後輪迴六道、基督教說信者死後上天堂,不論任何宗教信仰,死亡就是此趟人生的終點,若有下世,你我或許不再相識。

來到藝術三月尾聲,隨巴塞爾藝術展Art Basel正式開幕, CHUBB就在展覽期間舉辦藝術體驗「⽣命對話:Every Wish Lasts」,邀請觀者踏上⼀場自我內省的旅程,探討這個忌諱命題:「如果有⼀天你要離開,你的願望是甚麼?」

甫入展區,眼前迎來的是來自不同人的「遺願」,垂吊著的喇叭則播放著遺言:「希望我能永遠快樂,永遠在做自己的路上」、「Every little moment of our life together is cherished, and I know you hold those memories as dearly as I do」。再往內走,可見「許願池」,觀者在此可思考自己離開後的願望,並將願望輸入到裝置內,連接特製的硬幣,當將硬幣投入池中,願望會被投影到牆壁與天花板上,如⽔流般蕩漾,為觀者帶來更深一層的反思。





意想不到的是,看著自己的遺願被投射出來之際,下方出現了一頭小貓的影子,不禁讓我想起兩年前離開的毛孩,我的遺願,恍惚同樣成為了他們最後想對我說的話:

「我希望我愛的人不要掛念我。」





巴塞爾藝術展香港展會 - 「⽣命對話:Every Wish Lasts」沉浸式體驗

⽇期:2025 年3 ⽉28 ⽇⾄30 ⽇

地址:灣仔港灣道1 號香港會議展覽中⼼⼀樓

預約:按此







【你點睇?】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口,你是否支持?► 立即投票