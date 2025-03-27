巴塞爾藝術展「⽣命對話 Every Wish Lasts」: 反思生死，踏上⼀趟自我內省的旅程

收藏文章

「你有咩遺願？」

在五光十色的城市風景，如此簡單的一句廣告，使我駐足良久：假使這天是我生命終結的日子，我會有甚麼遺願？

早已知這是CHUBB 安達⼈壽的廣告計劃，以「事在人遺 Every Wish Lasts」作主題，引發公眾思考遺願的重要性。也許是摯友早逝，死亡對我來說早已不是新鮮事，佛說往生後輪迴六道、基督教說信者死後上天堂，不論任何宗教信仰，死亡就是此趟人生的終點，若有下世，你我或許不再相識。

來到藝術三月尾聲，隨巴塞爾藝術展Art Basel正式開幕， CHUBB就在展覽期間舉辦藝術體驗「⽣命對話：Every Wish Lasts」，邀請觀者踏上⼀場自我內省的旅程，探討這個忌諱命題：「如果有⼀天你要離開，你的願望是甚麼？」

甫入展區，眼前迎來的是來自不同人的「遺願」，垂吊著的喇叭則播放著遺言：「希望我能永遠快樂，永遠在做自己的路上」、「Every little moment of our life together is cherished, and I know you hold those memories as dearly as I do」。再往內走，可見「許願池」，觀者在此可思考自己離開後的願望，並將願望輸入到裝置內，連接特製的硬幣，當將硬幣投入池中，願望會被投影到牆壁與天花板上，如⽔流般蕩漾，為觀者帶來更深一層的反思。





意想不到的是，看著自己的遺願被投射出來之際，下方出現了一頭小貓的影子，不禁讓我想起兩年前離開的毛孩，我的遺願，恍惚同樣成為了他們最後想對我說的話：

「我希望我愛的人不要掛念我。」





巴塞爾藝術展香港展會 - 「⽣命對話：Every Wish Lasts」沉浸式體驗

⽇期：2025 年3 ⽉28 ⽇⾄30 ⽇

地址：灣仔港灣道1 號香港會議展覽中⼼⼀樓

預約：按此







【你點睇？】政府將強制私家醫生須上載病人資料至「醫健通」戶口，你是否支持？► 立即投票