Art Basel 2025 觀察筆記：矚目大型展品減少、畢加索效應不似預期？

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Art Basel Hong Kong是每年藝術三月的重頭戲，今屆雲集全球240間藝廊的精選作品於灣仔會展，記者到首兩天的優先預展及VIP Day採訪，人流更勝去年，但展品及展場布置則更趨低調。首兩天觀察歸納如下：

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矚目大型展品減少

大會委約的大型創作轉走低調路線外，過往國際級畫廊會帶一些矚目的大型作品來港，如巨幅的David Hockney、趙無極、Andy Warhol等，今屆都不太看到。這些名家的作品還是有的，只是較細小或質量不及往年。每年都帶來Klimt、Schiele作品的英國藝廊，今年由規模到布置都更趨簡約。

畢加索效應，不似預期

之前有業內人士估計，M+舉行「畢加索──與亞洲對話」大型展覽，Art Basel及Art Central很大機會展出較多相關的藝術家作品。但以頭兩天所見，畢加索的作品和去屆相比，並沒有明顯增加。但在M+展覽中，和畢加索「對話」的亞洲藝術家如田名網敬一、西蒙·藤原的畫作，則在Art Basel展場找到。

日本藝術家，不止村上、草間

日本藝術家一向是Art Basel Hong Kong的焦點之一，屬中流砥柱級的村上隆、奈良美智、草間彌生，今年展出的作品相對較少（不計Louis Vuitton空間主題為「Louis Vuitton x Murakami），連MADSAKI、白髮一雄的作品也不多見。

反而後輩加賀溫（Atsushi Kaga）的作品兔仔，由大型雕塑到金箋繪畫不止IGable，亦向日本傳統藝術致敬，他的熊貓系列亦好呼應香港的熊貓熱。

另外，日本藝術家本秀康帶畫作《I bought a Sam Hui vinyl at Sham Shui Po》及畫中那張許冠傑黑膠來港；富田直樹則帶了多張大大小小的香港街景畫到來，這種來香港展香港，以往在Art Central較普遍。

香港藝術家的位置

今年更可喜是香港藝術家的能見度大大提高。立足Art Basel多年的香港畫廊Gallery EXIT與炙手可熱的新生代畫家黃進曦，繼續吸引粉絲。前新聞主播張寶華創立的SC Gallery，今年找來周俊繪畫香港的歷史時刻，包括當年江澤民罵她「too simple, sometimes naive」一幕，以粉紅色調呈現，一擊即中成為打卡熱點。

另外，鬼才白雙全與陳卓卓牽頭成立的HASS Lab，將有潛質的素人創作帶進會場，他們未必標籤自己是畫家，只是日常創作還是展現驚人的水平。本地當代藝術空間1a space帶來羅文樂等幽默又具批判性的作品，還有含蓄代表JCCAC，以及一眾本地及外地畫廊展出陳育強、智海、張義、江記、蟻穎琳等不同世代香港藝術家的作品，令觀眾見到香港藝術豐富的面貌。

轉趨低調，生意繼續

雖然今年展品及展場布置則更趨低調，但首天優先預覽氣氛良好，據報首天David Zwirner便以350萬美元（約2700萬港元）買出一幅草間彌生，Hauser & Wirth亦以200萬美元（約1550萬港元）售出一項Louise Bourgeois作品等等，成為話題。交易結果如何，可能要到最後一天才能定斷。但打卡成分減少，生意繼續好好做，可能是參展商最樂於見到的發展。

Art Basel 2025

日期：即日至2025年3月30日

地點：香港會議展覽中心

門票：$400起

詳情及訂票：https://www.artbasel.com/hong-kong/







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