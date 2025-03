Art & Living



收藏文章 Art Basel 2025 觀察筆記:矚目大型展品減少、畢加索效應不似預期? Art Basel Hong Kong是每年藝術三月的重頭戲,今屆雲集全球240間藝廊的精選作品於灣仔會展,記者到首兩天的優先預展及VIP Day採訪,人流更勝去年,但展品及展場布置則更趨低調。首兩天觀察歸納如下: 在 Instagram 查看這則貼文 DIVA Channel | etnet(@diva.etnet)分享的貼文 矚目大型展品減少 大會委約的大型創作轉走低調路線外,過往國際級畫廊會帶一些矚目的大型作品來港,如巨幅的David Hockney、趙無極、Andy Warhol等,今屆都不太看到。這些名家的作品還是有的,只是較細小或質量不及往年。每年都帶來Klimt、Schiele作品的英國藝廊,今年由規模到布置都更趨簡約。 畢加索效應,不似預期 之前有業內人士估計,M+舉行「畢加索──與亞洲對話」大型展覽,Art Basel及Art Central很大機會展出較多相關的藝術家作品。但以頭兩天所見,畢加索的作品和去屆相比,並沒有明顯增加。但在M+展覽中,和畢加索「對話」的亞洲藝術家如田名網敬一、西蒙·藤原的畫作,則在Art Basel展場找到。 日本藝術家,不止村上、草間 日本藝術家一向是Art Basel Hong Kong的焦點之一,屬中流砥柱級的村上隆、奈良美智、草間彌生,今年展出的作品相對較少(不計Louis Vuitton空間主題為「Louis Vuitton x Murakami),連MADSAKI、白髮一雄的作品也不多見。 反而後輩加賀溫(Atsushi Kaga)的作品兔仔,由大型雕塑到金箋繪畫不止IGable,亦向日本傳統藝術致敬,他的熊貓系列亦好呼應香港的熊貓熱。 另外,日本藝術家本秀康帶畫作《I bought a Sam Hui vinyl at Sham Shui Po》及畫中那張許冠傑黑膠來港;富田直樹則帶了多張大大小小的香港街景畫到來,這種來香港展香港,以往在Art Central較普遍。 香港藝術家的位置 今年更可喜是香港藝術家的能見度大大提高。立足Art Basel多年的香港畫廊Gallery EXIT與炙手可熱的新生代畫家黃進曦,繼續吸引粉絲。前新聞主播張寶華創立的SC Gallery,今年找來周俊繪畫香港的歷史時刻,包括當年江澤民罵她「too simple, sometimes naive」一幕,以粉紅色調呈現,一擊即中成為打卡熱點。 另外,鬼才白雙全與陳卓卓牽頭成立的HASS Lab,將有潛質的素人創作帶進會場,他們未必標籤自己是畫家,只是日常創作還是展現驚人的水平。本地當代藝術空間1a space帶來羅文樂等幽默又具批判性的作品,還有含蓄代表JCCAC,以及一眾本地及外地畫廊展出陳育強、智海、張義、江記、蟻穎琳等不同世代香港藝術家的作品,令觀眾見到香港藝術豐富的面貌。 轉趨低調,生意繼續 雖然今年展品及展場布置則更趨低調,但首天優先預覽氣氛良好,據報首天David Zwirner便以350萬美元(約2700萬港元)買出一幅草間彌生,Hauser & Wirth亦以200萬美元(約1550萬港元)售出一項Louise Bourgeois作品等等,成為話題。交易結果如何,可能要到最後一天才能定斷。但打卡成分減少,生意繼續好好做,可能是參展商最樂於見到的發展。 Art Basel 2025 日期:即日至2025年3月30日 地點:香港會議展覽中心 門票:$400起 詳情及訂票:https://www.artbasel.com/hong-kong/



