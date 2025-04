Art & Living



收藏文章 事隔5年重臨香港!《再見梵高—光影體驗展》展覽總監詹宏凱:「不是用科技來超越藝術」 「Van Gogh Alive光影體驗展」2019年首度訪港,當年極速引起話題。闊別5年,展覽載譽回歸並進駐北角K11,帶來三十個巨型屏幕,3000張梵高畫作、畫稿、書信影像構成的光影世界外,還首度引進「AI梵高」體驗。五年很長,手機的打卡功能大幅提高,AI成為主流,香港大推Art Tech,此時來港的Van Gogh Alive,有甚麼啟示?記者找到Van Gogh Alive展覽總監詹宏凱,分享他的見解。 科技應用,不能忽視情感連結 《再見梵高—光影體驗展》,由澳洲公司Grande Experience開發,夥拍KKLive引進香港、台北等亞太地區,多年來已先後巡迴了全球百多個城市,透過沉浸式體驗,向觀眾呈現梵高的人生經歷和畫風變化。 香港近年大推Art Tech,談到藝術與科技的關係,Van Gogh Alive展覽總監詹宏凱認為:「科技跟藝術這個東西,我個人的觀點是:故事和藝術的本質還是最重要的。這種Immersive展覽全世界都非常流行,也非常多人在做。為甚麼Van Gogh一直是最成功?還是要回到他的藝術,他這個人生命本身的豐富性,他那種情感的Connection還是最重要,而不是用科技來讓大家更容易接觸藝術,更不是用科技來超越藝術。」 用科技講好故事,重視知識產權 Van Gogh Alive相當注重敍事,詹宏凱指:「40分鐘的Programme,你可以看到Van Gogh由在荷蘭的時候,一直到去巴黎、阿爾,一路以來他畫的Self-portrait,可以看到他每個時期精神狀態以及畫風的變化。這個展覽基本上就是用他的自畫像講他一生的故事,把他在每個地方發生甚麼事,串起他每個時期的風格、畫作,我們展覽Immersive的區域像一部電影,你可以從頭看到尾了解他的人生。」 要在一個地方展出一張梵高的真迹不容易,Van Gogh Alive對畫作的引用還是非常講究,「Van Gogh Museum是我們的首選,然後有些是私人收藏。」團隊使用大量使用梵高博物館收藏畫作的圖像,過程中團隊亦很尊重知識產權,「在他精神病治療時候那個《嘉舍醫生》肖像,只授權我們做投影,不讓我們做其他用途,Merchandise那些就不能用。每一個作品不太一樣,Grande Experiences那邊有專業處理。」 沉浸式體驗裏的藝術內涵 回到觀眾體驗,長40分鐘的沉浸式體驗,怎麼看才最精彩?詹宏凱提醒:「這次有三十個大概五米高的大屏幕,你可以明確感受他畫風的變化,尤其巴黎時期是非常粉色色系,他那時很開朗,顏色就用粉色系,很巴黎春天的感覺。後來用色越來越暗淡,然後開始精神異常,就是我們最熟悉的《Starry Night》那些旋轉雲,或者是那個《Vincent 's Bedroom in Arles》,他那奇怪的視角就是他精神狀態的變化,你沉浸在那個畫風和顏色的包圍裏面,可以很輕鬆的感受到。」音樂方面,選用了古典樂和香頌,配合不同時期的情緒。 他續說:「另一個東西就是AI Van Gogh,這個東西是我們這次是全新的,是第一次展出的。」簡單說就用AI技術給觀眾演算一張梵高格的肖像,不過要另費,不包括在入場費內。又,和上次來港相比,入場費由上次的$230,調低至$190。想攞點Art Tech的靈感,或想拍條4K片放Social media,都值得二刷。 Van Gogh Alive再見梵高—光影體驗展(香港站) 日期:即日至2025年6月8日 地點:北角K11 HACC 門票:$190 詳情:https://kklivehk.kktix.cc/events/vangoghalive-hk-2025



