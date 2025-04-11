回顧昔日留法藝術時光！展覽「玩·具：賀慕群百年回顧展」：賀慕群和巴黎大茅屋傳奇

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位於金鐘的亞洲協會香港中心現正舉行「玩·具：賀慕群百年回顧展」，展出旅法畫家賀慕群（Hoo Mojong，1924-2012）的油畫、素描、版畫合共約100項，是繼方召麐、潘玉良、周綠雲、謝景蘭後，中心「二十世紀中國女性藝術家系列」引介的第五位女性藝術家，為觀眾提供一脈相承，又別開生面的視角。

賀慕群，1924上海出生，26歲離開往昔十里洋場的上海，先抵台灣，再到巴西聖保羅及西班牙馬德里，1965年定居巴黎。

賀慕群，和潘玉良、謝景蘭，都是上世紀的留法女性藝術家，只是賀慕群抵埗較晚。她們和趙無極、朱德群、常玉，皆被後人歸類為二十世紀留法華裔畫家。這些留法畫家還有一個交匯點，就是巴黎的大茅屋學院（Académie de la Grande Chaumière）。今次展覽亦闢出一個空間題為「大茅屋學院的自由之光」。

大茅屋，大師的聚腳地

大茅屋學院，1904年由瑞士畫家Martha Stettler創立，提供不受學院派拘束的自由藝術空間，夏卡爾、米羅、莫迪里亞尼、趙無極、朱德群、吳冠中、潘玉良、常玉、藤田嗣治等赫赫有名的藝術家都曾在這裏作畫，至今仍開放給有志繪畫的各方人物。吳冠中在法國留學時會到大茅屋習畫，晚年再訪巴黎也回大茅屋速寫，可見它對當年的華人畫家有獨特的意義。

常玉的畫作《大茅屋學院內的模特兒》，便是畫下了當年上課的情境，課堂的格局和今天學院網站的學院照片相似。賀慕群當年赴法，最終放棄了入讀當地傳統美術學院，轉到大茅屋學習。她一直沒有接受正統藝術學府的訓練，靠自學成才，對藝術的追求極其熱切。有說她抵達巴黎後，每天到大茅屋練習油畫和速寫，結合長年旅居吸取的文化養份，孕育出樸實豐盛而又力量充沛的風格。

人體寫生，一脈相通

1968年，賀慕群憑「玩具系列」在巴黎的「女性畫家沙龍展」中脫穎而出，在法國藝術界開始備受注目。大茅屋其中一個知名項目是人體寫生。潘玉良、常玉筆下的裸體都非常精彩，今次賀慕群百年回顧展，亦展出她巴黎時期大量裸體速寫，大家可看看是否有一脈相通之處。

今次「玩·具：賀慕群百年回顧展」主要展出畫家抵法後至晚期的創作，分為：早期旅居、留法歲月、日常日光、晚年家鄉、版畫創作五大範疇，而她的代表作如「玩具系列」，及《蹲》、《買麵包》、《二簍蘋果》等亦悉數展出。除了油畫，版畫亦是賀慕群的強項，她早期銅版畫的九個母版今次亦難得曝光，讓觀眾更深度了解這位留法女性藝術家的創作生涯。

「玩 · 具：賀慕群百年回顧展」

日期：即日至2025年7月6日

地點：金鐘亞洲協會⾹港中心

詳情：金鐘正義道9號亞洲協會⾹港中心







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