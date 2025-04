Coldplay《Music of the Spheres》香港演唱會後感：我們都是宇宙中的小微塵

收藏文章

「我很好奇,宇宙中的音樂家和外太空的聲音會是怎樣的?」Coldplay於2021年推出專輯《Music of the Spheres》,隨之而來的是以此專輯為題的世界巡迴演唱會,在首站哥斯達黎加的三年後,演唱終於來到香港,這亦是樂隊繼2009年《Viva la Vida》巡演後,時隔16年再次來港。

老實說,16年前還是小學生的我,別說Coldplay,也許就連Band是甚麼也不知道。到後來接觸這隊樂隊,大概也和不少人一樣,聽過〈Yellow〉〈Viva la Vida〉這兩首歌,被他們獨特的搖滾曲風、那縈繞心頭的旋律吸引著,一聽就是十多年。

喜歡Coldplay,除了他們的音樂,還有他們身體力行宣揚永續的概念。2019年末,主音Chris Martin曾宣布在找到更環保的演唱會方法前,將暫停樂隊的巡迴演唱會。一隊天團,當年說停就停,為的是要反思如何以自身的號召力,為地球出一分力。

兩年後,樂隊宣佈舉辦《Music of the Spheres》世界巡迴演唱會,更制定了一系列減炭永續的措施,將演唱會收益投入保育計畫、使用可持續材質搭建舞台等,當中讓人切身處地感受到的,固然是演唱會後回收LED手環和單車發電裝置,讓觀眾也能永續同時樂在其中。

我們都是宇宙中的小微塵

從〈People of the Pride〉到〈We Pray〉,Coldplay的歌曲一直充滿著人人平等、和平的概念,恍似和應《Music of the Spheres》所說的「Everyone is an Alien Somewhere」,我們都是宇宙中的不同個體,無分你我高低,正如演唱會中Chris和粉絲互動的Songbook環節,大家坐在一起合唱,不分國藉種族。還記得那天Songbook的〈Magic〉,比任何版本還要親切動人。

的確,這次演唱會沒有外國場次必有的煙花環節,到了〈A Sky Full of Stars〉的高潮位,樂隊改成於天幕位置營造小煙火效果、再配合不同的天幕投射,雖然不如煙火壯觀,但仍能看出製作團隊的用心,不會因關閉天幕就馬虎了事。

個人遺憾是仍未有機會聽到在《Music of the Spheres》專輯中我最喜歡的一首歌——〈Coloratura〉,繁星之中,願我們能手牽手,走至盡頭。

Coldplay〈Coloratura〉







