收藏文章 BMW Art Car 50周年:賽車與藝術的高速探戈!專訪BMW全球文化事務總監:「創作自由是我們和藝術不謀而合的基調」 Thomas Girst,寶馬集團(BMW Group)全球文化事務總監,早前來港出席營銷創意論壇,順道接受記者專訪,分享BMW Art Car 五十周年成果,以及他如何由藝術史學者變身汽車品牌要員,又怎麼理解商業贊助與藝術的關係。 Thomas Girst於大學修讀歷史及文學,博士論文研究 "Art, Literature, and the Japanese American Internment",做過記者、出版人、策展人,是著名藝術史學家,專長研究Marcel Duchamp,2003年起出任BMW全球文化事務總監。 藝術史學者加入車廠,發揮最大品牌效應 談到為何加入BMW,Thomas Girst坦言:「我曾在美國十多年,為哈佛學者做研究,也寫很多文化藝術的報導,返回德國後就想怎樣發揮我的學識。在博物館工作受地域限制,寫書則只限於某個層面的讀者。如果我將學識應用在像BMW般的品牌,我所做的工作其能見度、形象、聲譽將會和公司品牌息息相關。」換言之,影響力會更大。他又說:「掌管文化事務計劃的人必須對藝術界有一定的敏感度,這點非常重要。我們是高級車輛生產商,要令出品奪目很容易,但社會上已太多虛有其表的東西。這樣做為品牌錦上添花,無可厚非,但我覺得可以做更多。這些項目應不止於奪目耀眼,更要創造意義。」 BMW活躍於文化藝術領域已超過半世紀,參與世界各地博物館、管弦樂、歌劇、藝術博覽項目數以百計,例如將於6月15日在倫敦舉行的BMW Classics 2025音樂會,倫敦交響樂團會將在Trafalgar Square公開演奏。但與BMW核心業務和價值最密切的,Thomas Girst認為始終是Art Car項目。 Warhol與Hockney,Art Car是畫布 BMW Art Car始於1975年,以Kinetic art聞名的藝術家Alexander Calder應賽車手Hervé Poulain委託於BMW 3.0 CSL車身創作,並讓Calder的作品於1975年利曼24小時耐力賽(24 Heures du Mans)落場競賽,從此開啟了BMW 文化發展新一頁。此後,Frank Stella、Roy Lichtenstein、Andy Warhol、David Hockney、Jeff Koons等國際知名的藝術家相繼應邀為BMW設計Art Car。 轉眼50年,第20輛BMW Art Car由以抽象視覺藝術聞名的Julie Mehretu操刀,突顯Performative painting(表演藝術的繪畫)的概念,去年率先在法國龐比度藝術中心曝光,之後在不同的藝術或賽車場合亮相,今年在Art Basel HK和香港觀眾見面。 Thomas Girst說BMW支持藝術及文化發展,更多是作為觀察者及聆聽者而非干預者的角色。BMW Art Car的藝術家並不是由品牌內部決定,而是由藝術界中人組成的獨立評審團挑選。Thomas笑言:「我本身是藝術史學者,我了解當代藝術,如果能參與評選我會很高興。但是,我認為這個工作最好還是由專業評審評團擔任,創作自由是藝術家最重要的資產,是驚世作品誕生的重要條件。對我們的設計師和工程師而言,創作自由同樣重要,讓他們能為可見將來的車輛發展構想出各種各樣的方案。創作自由,是我們和藝術不謀而合的基調。」



BMW Art Car 50周年:賽車與藝術的高速探戈!專訪BMW全球文化事務總監:「創作自由是我們和藝術不謀而合的基調」

