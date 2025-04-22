悼一代平民教宗：讀方濟各留下的哲理 ——「人的脆弱，能讓我們更清楚地認識到何為永恆」

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隨巴黎聖母院敲響88下鐘聲，教宗方濟各（Pope Francis）溘然長逝，為12年多的任期劃上句號。

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出生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，方濟各是史上第一位來自拉丁美洲的教宗，也是第一位來自南半球的教宗。與別不同的身世，使他的行事作風較過往的教宗更開明：他允許神父祝福同性伴侶、提升女性在教會中的地位、甚至認同進化論和宇宙大爆炸，雖然受到保守派的批評，但他始終堅持自己的信念，多年來致力改革教會，甚至在去世的前一天，他仍堅持出席在聖彼得廣場的復活節彌撒為民眾祈福。

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在他的自傳《希望》（Hope）中，曾提到真正的領導者應該服務他人，而不是尋求權力。人與宗教的距離，不應像現世般遙遠，正如他留下的哲理，應超越宗教本身，成為我們的心靈依靠。

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「我們不要拒絕，卻要接受被愛。」

「人的脆弱，確實能讓我們更清楚地認識到何為永恆、何為短暫，甚麼賦予生命，甚麼帶來死亡。」

「創造出人工智能，計劃在多個星球生活，但是對於童年遭受羞辱、剝削和重傷致死的禍患，卻還沒有予以重視。」

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「我們需要一個不排除任何人、不將任何人視為『不潔』的教會和社會，令每個人帶著自己的故事，在沒有標籤和偏見下被接納和被愛。」

「節德並不使人生變得灰暗、缺乏喜樂。相反地，它讓人能更好地品嘗生命的美好。」

「如果我們去愛，也是因為我們先被愛了。」

「請不要忘記，悲傷有可能是一件非常可憎的事，能使我們陷入悲觀主義，以及難以治癒的自私自利。」

「一個人在憤怒之下總是說，問題出在別人身上。他從來就沒有能力承認自己的缺點和不足。」

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「我們是負債者，我們欠了債，因此我們眾人都需要學習寬恕人，好能受到寬恕。」

「一個人不可能創造一個完美的世界，也不可能草率地通過摧毀不好的事物來行善。」







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