金像獎2025｜與資深電影人林均乘博士的一場賽後對談：香港動作電影仍能衝出國際

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這幾年香港電影業蕭條，沒想到去年跑出了《九龍城寨之圍城》和《破·地獄》兩部出色作品，前者衝出香港紅遍日本，後者打破香港票房紀錄，今年的金像獎，競爭比以往來得更激烈。

作為行外人，要評論一部電影，或許先看卡士、再看故事；又或是身邊有了討論熱度，再走入戲院觀賞。要評金像獎，當然找來行內人。

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林均乘博士（Terry），相信你沒聽過，也必定曾看過他的作品，他曾參與《毒舌大狀》編劇，亦是現任香港演藝學院電影電視學院院長。頒獎禮過後，有幸遇上Terry，以專業角度，和編輯分享了一些業界對本年金像獎的賽後看法。

C：Christy Yiu

T：林均乘博士

C：你怎樣看金像獎2025的結果？



T：關於金像獎結果，其實大家都很滿意。因為整個金像獎的過程，是行業內用了兩輪投票所得出的結果，這也代表了業界的看法。一直以來都說金像獎是一個行業獎，因為投票都是業界人士，所以反映的結果也是業界共識。



大家都非常喜歡《九龍城寨之圍城》、《破·地獄》和《爸爸》這三部電影，它們分別在多個獎項上都取得了不俗的成績，令大家都很開心。



C：《九龍城寨之圍城》嬴得「最佳電影」獎項，你認為取決的因素是甚麼？



T：其實很多業界人士都在猜測，最熱門的最佳電影究竟是《九龍城寨之圍城》還是《破·地獄》。兩部電影都是非常出色的作品，後者更穩佔今年最高票房，甚至打破了香港的票房紀錄，所以從票房來看，《破·地獄》的呼聲似乎更高。

但金像獎除了反映業界的看法，也具有一定的指標性和鼓勵性，業界亦會考慮哪些電影能夠鼓勵未來香港電影業。我個人比較偏向《九龍城寨之圍城》，因為這部電影令業界特別高興。香港動作片一直以來都是我們的驕傲，但很已經久沒有出現過如此大型的動作片。《九龍城寨之圍城》讓大家感覺到，香港的動作電影是可以再次衝出世界，甚至參加各大影展，證明我們依然能製作出有規模的精彩動作片。因此《九龍城寨之圍城》勝出最佳電影，是因為它能代表香港電影精神。

宏觀其他獎項，例如香港電影評論學會大獎、香港電影編劇家協會、香港電影導演會年度大獎，當中導演會獎也將最佳電影的獎項頒給了《九龍城寨之圍城》。另外，《破·地獄》和《爸爸》其實也在不同獎項上獲得支持，顯示這三部電影都深受業界喜愛。

C：導演鄭保瑞亦憑《九龍城寨之圍城》獲得最佳導演獎項，你對此又有甚麼看法？



T：如果你問業界人士，大家一定會認同鄭保瑞是一位非常出色的導演。他在行業裡的貢獻非常大，特別是在《九龍城寨之圍城》上的投入，大家都很認同。他在技巧和導演風格上的表現令人印象深刻，特別是對項目投入的熱忱，讓他贏得了導演獎。

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