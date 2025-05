Art & Living



收藏文章 日系設計之美:JAGDA日本平面設計展海外首站!專訪主視覺設計師關本明子,談港日設計特點 日本著名的GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024(Hong Kong Edition)平面設計年度得獎作品展,近日PMQ元創方揭幕,是「日本平面設計協會」(JAGDA)海外巡迴展首站,展出超過三百項日本年度設計佳作,當中不乏香港人熟悉的國際品牌如ISSEY MIYAKE、Hermès等,更多是為日本傳統文化注入活力的設計,如新面貎的神社御守、清酒包裝等等。記者邀得JAGDA 2024年鑑及主視覺設計師關本明子,談談日本設計、香港設計的特點,並給與不一樣的觀展建議。 關本明子,資深平面設計師,擅長Branding Design,是JAGDA New Designer Award及JAGDA Award雙料得主。她直言JAGDA New Designer Award對她的設計事業確有正面影響,「我是2006年贏得JAGDA New Designer Award,那時只有二十多歲太年輕,得到新人獎之後,就被認定要得到更高級別的獎項,壓力很大。但現在回想,整體而言得到新人獎是一件好事,因為這是個人項獎,不是作品獎項,令到我的名字被很多人認識。而JAGDA Award是後來設立的,這是頒給作品的,所以對個人沒有那麼大壓力,但仍然會為得獎者帶來更多機會。」 今次在香港站展覽亦展出兩項關本明子的設計,都是糅合傳統日本與當代設計元素,為產品構建新想像的作品,素雅而又充滿活力。關本明子表示:「為一個商品做設計,我先會考慮品牌目前的形象,如果要求和現有的商品形象不合,我會向客戶提議為他們做整個品牌的Imaging,這樣對商品和整個品牌都更好。」 手繪,日本設計強項 香港人喜歡日本設計,愛其簡約、精緻,但要他們講明日本設計和歐美設計相比有何優勝之處,卻未必能說得清楚。請教關本明子,她認為日本設計其中一個特點是手繪。「我知道香港很多設計師都要上美術大學,但在日本投考美術大學的方式是完全不同的,日本考生一定要畫畫。因為日本美術大學很多人考很難入,所以投考的人每天都畫畫,有些人第一次考不到,考第二第三次都很常見,這些人都很努力畫畫,所以日本設計跟其他國家不同的地方,我覺得比較特殊的就是日本對於手繪元素習以為常。」經她指點,記者的確發現現場展品的手繪元素很豐富。 JAGDA 2024年鑑的封面圖案,正是出自關本明子手筆,「圖案很像羽毛、翅膀的設計,其含意是希望裏面的設計就像羽毛一樣,隨著風可以傳到遠處給大家。」年鑑的紫色書盒亦用了精選的物料,「是紫色有光澤的物料,用鏡子打光的方式,就會出現藍色和粉紫的色彩,希望(活動)能像一塊鏡子那樣,照到不同的設計。」 異同,港日設計 是次來港,她也和一些香港設計師交流,她發現:「香港設計師都很國際化,一方面是會說英語使他們更易接觸世界各地的資訊,令他們的設計有Global的感覺,而他們亦擅長運用歷史和漢字做設計。」 記者立時想起,日本也很擅長用歷史和漢字做設計,更有不少全球知名的殿堂級設計師,關本明子坦言:「日本有成功的國際級設計大師,但只屬少數。國內的設計師要將視線放得更遠,要令設計去海外需要吸收更多海外資訊,我覺得這是日本設計師的弱點。」儘管她對日本設計師較少放眼海外表示憂心,但我們這些海外觀眾看來,日本設計師在自己的地方努力尋求突破,維繫自身文化,反而擁用自成一家的魅力。 難得三百項日本年度設計佳作一次過在港展出,雖然觀賞、購物、打卡可玩足半天,還是請教業界中人關本明子的觀展建議,她說:「當然看了一些很美的東西,覺得自己也想要的話已經很足夠。但是有另外一個玩法,就是說同樣一件東西,在日本設計是這樣,如果放在香港會怎樣設計呢?或者在香港同類的東西都是怎麼樣的呢?自己在心裡做個比較,思考一下,會是一個很享受的過程。」 GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024 (Hong Kong Edition) 主辦單位:PMQ元創方、日本平面設計協會 (JAGDA) 日期:即日至2025年至5月11日(星期日) 時間:上午11時至下午7時 地點:中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A 座二樓The Qube智方 費用:全免(指定工作坊活動除外) 詳情及查詢:PMQ



