日系設計之美：JAGDA日本平面設計展海外首站！專訪主視覺設計師關本明子，談港日設計特點

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日本著名的GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024（Hong Kong Edition）平面設計年度得獎作品展，近日PMQ元創方揭幕，是「日本平面設計協會」（JAGDA）海外巡迴展首站，展出超過三百項日本年度設計佳作，當中不乏香港人熟悉的國際品牌如ISSEY MIYAKE、Hermès等，更多是為日本傳統文化注入活力的設計，如新面貎的神社御守、清酒包裝等等。記者邀得JAGDA 2024年鑑及主視覺設計師關本明子，談談日本設計、香港設計的特點，並給與不一樣的觀展建議。

關本明子，資深平面設計師，擅長Branding Design，是JAGDA New Designer Award及JAGDA Award雙料得主。她直言JAGDA New Designer Award對她的設計事業確有正面影響，「我是2006年贏得JAGDA New Designer Award，那時只有二十多歲太年輕，得到新人獎之後，就被認定要得到更高級別的獎項，壓力很大。但現在回想，整體而言得到新人獎是一件好事，因為這是個人項獎，不是作品獎項，令到我的名字被很多人認識。而JAGDA Award是後來設立的，這是頒給作品的，所以對個人沒有那麼大壓力，但仍然會為得獎者帶來更多機會。」

今次在香港站展覽亦展出兩項關本明子的設計，都是糅合傳統日本與當代設計元素，為產品構建新想像的作品，素雅而又充滿活力。關本明子表示：「為一個商品做設計，我先會考慮品牌目前的形象，如果要求和現有的商品形象不合，我會向客戶提議為他們做整個品牌的Imaging，這樣對商品和整個品牌都更好。」

手繪，日本設計強項

香港人喜歡日本設計，愛其簡約、精緻，但要他們講明日本設計和歐美設計相比有何優勝之處，卻未必能說得清楚。請教關本明子，她認為日本設計其中一個特點是手繪。「我知道香港很多設計師都要上美術大學，但在日本投考美術大學的方式是完全不同的，日本考生一定要畫畫。因為日本美術大學很多人考很難入，所以投考的人每天都畫畫，有些人第一次考不到，考第二第三次都很常見，這些人都很努力畫畫，所以日本設計跟其他國家不同的地方，我覺得比較特殊的就是日本對於手繪元素習以為常。」經她指點，記者的確發現現場展品的手繪元素很豐富。

JAGDA 2024年鑑的封面圖案，正是出自關本明子手筆，「圖案很像羽毛、翅膀的設計，其含意是希望裏面的設計就像羽毛一樣，隨著風可以傳到遠處給大家。」年鑑的紫色書盒亦用了精選的物料，「是紫色有光澤的物料，用鏡子打光的方式，就會出現藍色和粉紫的色彩，希望（活動）能像一塊鏡子那樣，照到不同的設計。」

異同，港日設計

是次來港，她也和一些香港設計師交流，她發現：「香港設計師都很國際化，一方面是會說英語使他們更易接觸世界各地的資訊，令他們的設計有Global的感覺，而他們亦擅長運用歷史和漢字做設計。」

記者立時想起，日本也很擅長用歷史和漢字做設計，更有不少全球知名的殿堂級設計師，關本明子坦言：「日本有成功的國際級設計大師，但只屬少數。國內的設計師要將視線放得更遠，要令設計去海外需要吸收更多海外資訊，我覺得這是日本設計師的弱點。」儘管她對日本設計師較少放眼海外表示憂心，但我們這些海外觀眾看來，日本設計師在自己的地方努力尋求突破，維繫自身文化，反而擁用自成一家的魅力。

難得三百項日本年度設計佳作一次過在港展出，雖然觀賞、購物、打卡可玩足半天，還是請教業界中人關本明子的觀展建議，她說：「當然看了一些很美的東西，覺得自己也想要的話已經很足夠。但是有另外一個玩法，就是說同樣一件東西，在日本設計是這樣，如果放在香港會怎樣設計呢？或者在香港同類的東西都是怎麼樣的呢？自己在心裡做個比較，思考一下，會是一個很享受的過程。」

GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024 (Hong Kong Edition)

主辦單位：PMQ元創方、日本平面設計協會 (JAGDA)

日期：即日至2025年至5月11日（星期日）

時間：上午11時至下午7時

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A 座二樓The Qube智方

費用：全免（指定工作坊活動除外）

詳情及查詢：PMQ







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