《虎毒不》──罕見探討現代都市女性處境的作品

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筆者對《虎》片可算引頸以待。女主角談善言憑在這部電影的演出獲得電影金像奬的「最佳女主角」提名，究竟實際表現如何，是否足以／應該奪獎，固然是引發入場興趣的原因之一；同時，執導《虎》片的陳小娟首作是《淪落人》（2018年），成績可算不俗，但她要到約6年後才有第二部作品推出（以首映時間計算），也是惹人期待的因素。此外，筆者覺得，電影寫新手媽媽在誕下嬰兒後面對的種種壓力，包括家庭關係、經濟與工作、情緒等，無疑相當冷門，但卻值得關注，因為港產片從女性角度出發，剖視她們在現代社會中的處境和問題的作品實在不多。

《虎毒不》從新手媽媽照顧幼兒說起，探討現代都市女性要面對的種種挑戰。（網上圖片）

上世紀60年代初，張徹從台灣來香港，初期在報章撰寫影評，大力批評早年的中國電影，以至當時國、粵語片，往往陰盛陽衰，女星比男星吃香，男角常常比女角軟弱，很不正常（這是否一面倒的現象，難以定論）。他提倡港產片應該走陽剛路線，到1967年他拍出了《獨臂刀》大受歡迎，「大大扭轉了港片的『性格』，開創了此後長期以男星為首的港片主流趨向」（石琪，〈張徹電影的陽剛武力革命──代序二〉，輯錄於《張徹──回憶錄‧影評集》，香港電影資料館，2002年）。

當然，過去數十年間的港產片不是沒有以女角為主的作品，但是角色設定絕大部分仍然根據父權社會中的性別定型，很少有電影會深入探討女性面對的困難和掙扎。就以香港成就最高的女導演許鞍華的作品來說，其中有兩部評價甚高的均以女角主導──《女人四十》（1995年）和《桃姐》（2011年），但該兩個角色的塑造和視點均配合傳統父權社會的觀念，反而她的另外一些作品，如《客途秋恨》（1990年）和《黃金時代》（2014年）等，較多涉及女性在人生路途上的自主和探索。其他香港導演的作品中，在這方面稍有著墨，也頗有成績的，要數方育平的《半邊人》（1983年）和黃綺琳的《金都》（2019年）。這些或許算不上是女性主義或提倡婦權的電影，但至少是探討現代女性處境的作品，《虎》片自然也可納入此類。

以探討社會問題的寫實小品的準則來衡量《虎》片，成績可算有得有失。影片對初生嬰兒的母親的困境可說作出了相對全面和細緻的交代，女主角與身邊人物和環境的矛盾主要源於三方面：丈夫是否對她有足夠的關心，協助照顧嬰孩；工作與照顧嬰孩造成時間衝突，如何取捨；以至不同年代的照顧方法分歧，以及主角因過分緊張女兒健康而造成的壓力。由此引領到觀眾思考更為宏觀的問題：社會有沒有為剛分娩的產婦提供足夠支援？現代女性怎樣才可以兼顧家庭和事業？甚或我們能否在生活中堅持最高的理想準則，還是要接受退而求其次的務實安排？這些問題當然不易有明確的答案，但是電影後段女主角還是被逼選擇用奶粉取代人奶，反映了放棄理想的無奈，以至現實何等殘酷。難得的是，導演在處理這個悲慘故事時，手法相當克制，毫不煽情。

不過，筆者認為《虎》片仍不算十分動人，源於不少人物的塑造流於典型和表面，情節和場面的設計也有瑕疵，真實感不足。女主角既然十分渴望生育，理應事前有相當充足的部署和應變安排，不至於對嬰兒出生後的各種事故（部分可以預料）手足無措。她和kidult（孩子氣的成年人）丈夫（盧鎮業飾）的角色描寫理應做得更深入細緻。

片中女主角有三場對話重頭戲，其中兩場的對手分別是自己的母親（區嘉雯飾）和嬰兒的褓姆（馮素波飾），對話中談善言訴說心事，特別說到自己的理想與現實中的挫折，雖然導演的設計有其心思（例如刻意的長鏡頭獨白），但三個角色的對白都顯得生硬，不像普羅大眾日常對話的「人話」，或太文藝腔，或太分析性，令劇情感染力大打折扣。

全片設計得最差的角色，要算與上述兩名女性老角在形象上造成強烈對比的女主角的「奶奶」（片中的粵語稱謂，即普通話的婆婆或家姑，彭杏英飾），遭塑造為徹底的「反派」，相當平面。以角色背景和演員造型推斷，這奶奶角色應該在70歲或以下，出生於上世紀50年代中期或以後，縱使教育程度不高，也未至於竟會相信用符水塗在嬰兒身上可以治病吧？類似橋段在黃曼梨飾演奶奶、白燕或吳君麗飾演媳婦的50、60年代粵語片中已屢見不鮮，在超過60年後重演，未免難以令人信服。

年輕創作人覺得上一代某些思想、文化或意識形態比較陳腐，不合時宜，作出批評甚或嘲諷，筆者對這種表達方法沒有異議（不論是否同意其論點），但是創作人對於不同年代的風俗、文化和歷史需要作更為嚴謹的考證，不能用「想當然」的態度處理。片中另一個看來與「時代不符」的例子是將女主角定名為「淑貞」，相信是編導的刻意設計，用以顯示傳統社會對女性的期望（或是定型，又或是桎梏），但這個名字較常見於70年代或以前出生的女性，若推斷女主角應為35歲左右，出生於80年代末、90年代初，則「淑貞」已並非常用的名字。

談善言在片中充分演繹出女主角在誕下女兒後逐步走向絕望，表現極為出色，早於年初已獲得香港電影評論學會的「最佳女演員獎」。（網上圖片）

本文刊出之際，香港電影金像獎剛舉行了新一屆頒獎禮。談善言敗於《破。地獄》的衛詩雅手上，其實《虎》片中逐步走向抑鬱無助的母親角色絕不易演，談演來並沒有誇張過火，含蓄內歛，頗有層次，難怪未正式上映已奪得香港電影評論學會的「最佳女演員獎」，若能在電影金像獎再下一城也屬合理。不過筆者認為衛的表現同樣十分突出，雖然網上有些評論對結果頗有異議，但《破》片中她的角色情緒變化幅度較大，衛拿捏出色，獲獎亦屬合理。

香港近年冒現了不少出色的年輕女導演和女演員（包括本屆電影金像獎的部分候選人），筆者期望，她們會帶來更多、更出色的女性電影。

文章轉載自藝術當下







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