日本#MeToo第一人——專訪《黑箱日誌》伊藤詩織：「希望這部電影能鼓勵同路人」

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話題紀錄片《黑箱日誌》近日在港正式公映，身為導演、記者、當事人的伊藤詩織（Itō Shiori），再次來港和觀眾交流。伊藤訪港期間，抽空接受記者專訪，談紀錄片製作的艱辛，入圍奧斯卡最佳紀錄片的驚訝，以及影片在去年1月在美國Sundance電影節全球首映至今，她自己及周邊的種種變化。

團聚，奧斯卡提名

日本傳媒工作者伊藤詩織被TBS山口敬之強姦的案件，在全球引起不少迴響，當事人追究事件並拍成紀錄片《黑箱日誌》，更獲奧斯卡最佳紀錄片提名。伊藤詩織憶述獲悉提名一刻，她剛好在東京，「我和好朋友在一起。這個時刻能夠和支持這部影片的人一起見證，是非常美好。知道這個消息之後，我們就在東京慶祝。」

她和好友一起出席奧斯卡頒獎禮，「她一直是我和這部電影最重要的支持者，就是影片最後在的士和我一起唱歌那位。這個時刻，不單只是她，而是屬於所有幫助我完成這部電影的人。這部電影能夠誕生全賴我的朋友。他們並不是專業的攝影師，而是和我一起投入這個過程的朋友。奧斯卡之行，是我們一次愉快的團聚。」

MeToo movement，在日本

《黑箱日誌》去年初公映至今，獲全球逾40項電影大獎及提名，在日本卻遭受冷對待。然而，世界已視她為日本 MeToo movement的象徵。她的回應意外地不卑不亢：「我認為MeToo movement在於傾訴大家的經歷，展現團結。當有人指向我，說她就是那個人，我覺得反而凸顯了我們的（日本的）MeToo movement是失敗的。這不應該只是關於某一個人。」

雖然在她之後，一些性侵事件上了新聞，可是伊藤察覺日本社會仍是老樣子，「我覺得MeToo movement並未在日本發生，那是不Movement，而是Moments（片刻），而這些片刻持續出現。現在仍陸續有人講出自己的故事。我相信這連鎖效應。當一個人說出自己的故事，就會影響另一個人願意說，然後再影響下一個人。我希望這部電影能鼓勵更多人講述自己的故事。」

語言，規限了性別地位

被問到《黑箱日誌》為何以英語攝製，伊藤不諱言：「最初幫助我的朋友是瑞典人。她和我一起拍攝這部影片，我跟在鏡頭後的她解釋都是用英語。事後我發現我在手機寫的日記都是用英語的。日語很難表達到我的憤怒和感受。可能是日本文化使然，女性表達自己的感受會被視為不得體的舉動。當山口侵犯我時，我只能用英語叫他Fuck off，因為日語沒有適合的語句，我跟他講話要使用敬語。我發現我很難用日語去表達我所經歷的一切。而後來，我們的攝製團隊來自世界各地，所以都是用英語交流。」

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