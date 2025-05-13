脫離文字束縛，探索閱讀本質！專訪PMQ《FEEL FREE, FEEL 3》繪本展策展人：「同一故事，在人生不同階段也有不同解讀」

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在繁忙喧囂的城市中，書本就如一處避風塘，讓我們放慢腳步。靜下心來翻閱一本繪本，往往能帶來一種純粹而溫暖的感覺。繼2017年首次以繪本為主題的展覽後，PMQ元創方本年迎來第五次繪本展《FEEL FREE, FEEL 3》，以無字繪本為主題，脫離文字的束縛，探索閱讀本質：無需言語，圖像本身已足夠動人。

這天來到《FEEL FREE, FEEL 3》繪本展位於PMQ 7樓的場地，小小的展覽空間，卻藏有來自世界各地，超過60本的無字繪本，隨手拿起幾本，已能坐上一整天。「我們想讀者去探索關於自己的故事。」坐在編者面前的，是PMQ的品牌及項目策劃高級總監Iris。

三三不盡：無字的挑戰

對於一般人來說，繪本或許是冷門讀物，又或大多是讓小朋友看的簡單書本，Iris卻認為繪本不只如此：「我們的展覽題目『FEEL FREE, FEEL 3』，當中所說的『3』也有三三不盡的意思。因為其實你在人生不同階段去閱讀一本繪本的時候，像是小時候爸爸媽媽為你讀故事，到你當媽媽的時候，你可能會為自己的小朋友讀上同一個故事，在你經歷過人生不同歲月，你再去看這個故事，都可能會很不一樣。」無字，亦意指無盡，因此這屆的繪本展，團隊亦特意取消了過往的導賞團形式，讓讀者自主探索繪本世界。

有著來自不同背景的策展團隊，要從世界各地選出適合展出的繪本，自不然要經過多次篩選和討論。策展團隊成員之一Irene指，他們最後決定將繪本分成Content（內容引導）和Format（形式引導）兩大類型，前者注重故事性與情感，後者則更強調設計感與互動性。「我認為困難在於，怎樣可以跟大人說，其實繪本不只是『公仔書』，它們亦有自己的意義。」

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