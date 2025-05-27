《笨蕉大劇院》、港芭《吉賽爾》、傳奇小號男神Chris Botti來港！3大不能錯過的5月藝文活動

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一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

《笨蕉大劇院》

5月28日10am優先訂票開始！

軟硬上一次合演舞台劇，已是2014年的《笑之大學》。這些年，林海峰是舞台劇常客《短暫的婚姻》、《愛我別走》、《搞大電影》一套接一套。葛民輝去年再踏台板演《Di-Dar》，即奪香港舞台劇獎「最佳男配角（喜劇／正劇）」。

《笨蕉大劇院》軟硬再度同台，夥拍韋羅莎、柯煒林。官方劇情簡介只有這句：「台上的他正在告別演出，台下的他即將告別世界，突然劇院傳出一吓槍聲『笨蕉』！」無論如何，想睇都係要搶飛。

《笨蕉大劇院》

日期：2025年8月8日至9月18日（共36場）

時間：逢星期二至六8PM及星期日3PM

地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$1280／$1080／$880／$680／$480

滙豐信用卡優先訂票：2025年5月28日上午10時至5月30日晚上11時59分，於Klook App及http://s.klook.com/hsbcpb。

公開售票：6月3日早上9時起於Cityline網上平台發售

詳情按此

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