以圖畫編織香港故事！專訪本地繪本藝術家林建才，探索兒童讀物的可塑性

收藏文章

還記得小時候，手上那本色彩繽紛、以簡單文字說道理的繪本嗎？也許你我已經忘記，但在這片熙攘繁忙的城市中，還有那個他，以繪本為媒介，細膩地編織著屬於這座城市的故事。

在香港土生土長的藝術家林建才，2012年畢業於香港城市大學創意媒體學院，最初專注於媒體創作，和繪本沒太大關係，在畢業後數年，建才因一次契機，萌生了創作繪本的念頭：「我自己很喜歡看書，去旅行的時候也會去書店，有時候看不懂德文、日文，我就會去兒童圖書部看看繪本，去認識那個地方的文化和故事。然後我就覺得，為甚麼香港好像沒有這類的繪本？每次走到兒童圖書部，都是一堆的補充練習。因為我從小到大都喜歡畫畫，覺得自己也可以嘗試發掘一下，就開始畫了。」

連繫兩代人生活 ——《電車小叮在哪裏？》

《電車小叮在哪裏？》，是建才的首本繪本作品，繪本以經典電車120為主角，「做這本書是因為當年有人建議把把中環的其中一段電車拆掉，我覺得很可惜，我小時候真的很喜歡坐電車，在西環坐電車去到太古城、維園……是假日一個節目，亦是家庭旅遊，所以我也很想分享這個開心經歷。」當年《電車小叮》出版後，很快便得熱烈回響，更獲得「中文文學創作獎 2016 兒童故事及兒童圖畫故事組 第一名」以及「第二屆香港出版雙年獎」。

小朋友看過《電車小叮》，對香港舊式電車的認識深了；大人看過，勾起了小時候對「叮叮」的回憶。一本讀物，連繫了兩代人的生活，這成為了建才的一個意外小收穫：「這本書出版後，我收到很多來自不同家長的訊息，說很感激我做了這本書。因為他們跟小朋友讀這本書的時候，會分享原來媽媽小時候會和婆婆爺爺，常常坐電車去不同的地方，媽媽長大後有了自己的家，搬到了別處，小朋沒有機會接觸這件事，但透過這個故事，連結了兩代人，他們還說下星期就一起坐電車，去探訪婆婆。」

改篇成音樂劇 ——《小高的遊樂場》

《小高的遊樂場》恍如《電車小叮》的續集，以香港的山頂纜車與城市綠意為背景，靈感來自建才一次與朋友的登山經歷，他了解到香港的山林曾經多次面臨自然環境的重建與修復，這些樹木並非原生，而是歷經歲月的洗禮後，由世界各地引入並在香港扎根，這成為了《小高的遊樂場》的核心主題。

《小高的遊樂場》更在本年被改篇成繪本音樂劇，由香港兒童音樂劇團演出，「我也想透過這本書和音樂劇推廣大自然，經歷了疫情之後，可能小朋友很怕碰到陌生的東西。其實很多東西、樹、泥土是可以碰的，其實我們不需要那麼害怕。」建才希望透過繪本，鼓勵小朋友重新擁抱自然，走出家門。

下一頁：本土藝術家也能走出國際







etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情