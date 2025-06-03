大阪世博2025：走進卡地亞女性主題展館Women’s Pavilion，探討性別平等與女性心聲

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現正於日本大阪舉辦的世界博覽會，在「蟲禍」的影響下，反應似乎較預期冷淡。然而，在眾多展館中，卻有一個地方，讓我也想親身到場體驗。

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毗鄰日本展館的卡地亞Women’s Pavilion，早於2020年杜拜世博面世，今年展館延續了卡地亞在全球推動女性賦權的承諾。以來自世界各地、不同女性的個人故事，頌揚女性的貢獻，提倡平等。

展館外牆設計靈感源自「組木」（Kumiko）， 由著名日本建築師永山祐子設計，採用了超過7,000件獨立組件，完全以手工裝配， 全程未使用任何釘子或錘子，向傳統工藝致敬， 同時大幅減少了建築過程中的碳足跡。

Women’s Pavilion於杜拜Expo 2020上初次亮相；展覽則由著名當代藝術家兼Women’s Pavilion全球藝術總監埃斯•德夫林策展， 邀請觀者透過來自三大洲的三位傑出女性的視角，重新審視生活。

走過入口花園，步入展館先進入「你的名字」（Your Name）區域，觀者可選擇將自己的聲音和名字留下給展館。接著迎來的是《三位女性》（THREE WOMEN），是由埃斯•德夫林和導演河瀨直美共同創作的一部短片，為觀者介紹三位主角： 蘇丹裔美籍詩人、社會運動者和科學家Emtithal Mahmoud、著名日本作家吉本芭娜娜，以及墨西哥氣候活躍分子Xiye Bastida。影片在結尾將呈現三個橢圓形光圈，召喚觀者進入館內展開旅程。

步入「三條道路」（THREE PATHWAYS），觀者將踏上三條路線的其中之一，同時可以戴上耳機，傾聽各個主角的聲音，了解造就其人生的重要時刻；沿途亦設有俳句圖像，觀者可駐足用心細聽各個故事。

接著來到「機關盒」（PUZZLE BOX），如同日本傳統益智玩具般層層打開，以具體方式展現目前全球層次複雜的性別平等相關資料，包括由聯合國婦女署和「2024年性別快報」（Gender Snapshot 2024）¬ 所收集的資訊、 氣候變遷、極端貧困等等。觀者從內省出發，看到一個又一個的事實，探討性別平等與女性賦權的未來路向。

展覽以「你的手」（YOUR HAND）作結， 在展覽空間中，有14位思想家、行動者、作家與領袖們的橢圓形孔洞，觀者可將手放入孔洞之中， 以獲取一段個人訊息，以光組成的文字投影於手心之上，聆聽全球不同女性的聲音。

登上Women’s Pavilion 2樓，可見法國演員Mélanie Laurent藝術家千葉尋共同創作的互動式藝術作品《葉上私語》（Whispers on Leaves）。結合了數位攝影和千葉尋獨特的「Chlorograph」技術，將葉綠素注入圖像之中。作品將女性形象與自然元素相融， 令人深入反思道德， 以及人類與大自然的關係。

觀者在欣賞作品同時，可細聽Mélanie Laurent創作的音景，投入於沉浸式的感官體驗之中；此外，同場亦有Mélanie Laurent重新詮釋莎士比亞《哈姆雷特》中，經典人物奧菲莉亞（Ophelia）的虛擬實境體驗故事，將原本的悲劇角色，重新塑造成象徵堅毅與賦權的當代形象。

卡地亞Women’s Pavilion

地址：大阪夢洲關西世界博覽會 Expo 2025 Osaka Kansai 會場東門一側 毗鄰日本展館

（參閱EXPO地圖以及Expo交通選項）

開放時間：每日上午9時至晚上9時開放；最後入場時間為晚上8時30分

預約：以Expo門票參觀，無需支付額外費用







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