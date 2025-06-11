來一場雨季藝文漫遊！鋼琴冠軍沈靖韜亞巡首站、蝦頭《獨腳絲打噏》、港樂致敬樂經典電影配樂

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奪冠後香港首場演奏 沈靖韜8月回歸HKU

全城熱話，沈靖韜（Aristo Sham）於2025年度Van Cliburn International Piano Competition奪冠，乃這項大賽63年來首位封王的香港鋼琴家。8月30日他將會在香港大學舉行音樂會，是他亞洲巡迴的首站，門票6月20日開賣，勢必極速售罄。

香港土生土長的沈靖韜，其實不時在港演出，2019年便曾夥拍倫敦交響樂團在香港文化中心演出。但相信非常多人想欣賞他奪冠後首度在港公開演奏，分享獲獎的喜悅。

2025 范．克萊本大賽冠軍：沈靖韜鋼琴獨奏會

日期：2025年8月30日

地點：香港大學

詳情及售票：按此

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