香港藝術館「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽：飽覽跨越世紀的藝術瑰寶！

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香港藝術館剛揭幕的「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽，並不是那種大排長龍打卡的展覽，卻盡顯香港藝術館身價，以及香港私人收藏的品味及對社會的貢獻。藝術愛好者，尤其是中國古書畫愛好者今季必看之選。

「香港三大古書畫收藏」包括：劉作籌的「虛白齋」、何耀光的「至樂樓」以及利榮森的「北山堂」。清末民初年間，大量清宮收藏流出，輾轉落入歐美、日本藏家收中，也有些隨南來華人傳到香港。香港因其地理優勢，成為古書畫及文物的集散地，文人雅士尋寶的好地方。有能力有眼光的藏家，按個人喜好建立起自己的收藏，國際有名的「香港三大古書畫收藏」就是在這時期逐漸步建立。

利榮森來自利希慎家族，其「北山堂」取自「北山愚公移山」典故，寓意不畏艱辛、堅守信念，收藏涵蓋歷朝書畫，不乏孤本罕品。何耀光是著名香港實業家，其「至樂樓」秉持「先人品而後藝事」行事，明末清初的書畫收藏最為豐富。劉作籌是銀行家，取「虛室生白」、心境清靜之意建立的「虛白齋」主力收藏明清書畫。

三大博物館級收藏 無私損贈學術機構

三人背景不同，各有信念，共通點是喜愛中國書畫。他們的收藏傲視同群，或因家學淵源，或因個人修養和際遇，囊括不少全球矚目的傑作，計有：包括董其昌的《山水行書合冊》、朱耷的《荷花水鳧圖》、羅聘的《鬼趣圖》、仇英的《春龍起蟄圖》、髡殘的《雨花木末圖》、黃向堅的《尋親紀歷山水圖冊》、高簡的《江山不盡圖》、文徵明的《行書寄金陵友人詞》、王寵的《行書借券》……的的確確是價值連城。

有意思的是，這三個享譽國際的私人收藏，最終都由藏家本人或其後人慷慨捐贈予香港的博物館及學術機構，成為公共的文化遺產，為公眾教育、學術研究貢獻後世。「虛白齋」、「至樂樓」先後捐贈予香港藝術館。「北山堂」則捐贈予香港中文大學。香港藝術館、中大不時舉辦展覽，與公眾分享研究成果，亦令香港觀眾時有機會欣賞這批珍貴的文化藝術瑰寶。

黃向堅《尋親圖》 香港是當代終點

「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」之所以矚目，因為它一次過集合了三大收藏的精品於香港藝術館之餘，更發掘三大館藏的互為關係。其中明末清初畫家黃向堅《尋親圖》系列，不約而同獲三位藏家青睞。

今次展覽特別闢出空間，合璧三家所藏的黃向堅《尋親圖》系列，有冊頁有長巻，結合香港藝術館製作的黃向堅尋親圖動畫及配樂，讓觀眾沉浸在萬向堅500多天尋親之旅。

在過去的周末，香港藝術館更邀得美國聖托瑪斯大學教授Elizabeth Kindall開講，題為「『泚筆神悚』: 黃向堅畫西南的『崇高』」，與公眾分享外國學者對黃向堅的藝術及人文精神的研究和感受。另，6月21日中文大學舉行另一講座「近現代日本中國書畫收藏與長尾雨山」，由京都大學人文科學研究所副教授吳孟晉教授，主講明治時期日本漢學家長尾雨山的鑑定活動及日本文人收藏中國書畫的理念，同樣值得留意。

「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽

日期：2025年6月11日至2025年10月7日

地點：尖沙咀香港藝術館

門票：免費參觀

近現代日本中國書畫收藏與長尾雨山講座

日期：2025年6月21日，2pm

地點：香港中文大學文物館西翼一樓藝術體驗空間

門票：免費入場



詳情：香港藝術館







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