M+新展「廣東摩登：藝術與視覺文化」：摩登有時，藝術不朽

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「廣東摩登：藝術與視覺文化，1900至1970年代」展覽，今個周末於西九M+開展，展出超過二百件來自香港及廣東省的藝術品，當中以繪畫、版畫、攝影為主，涵蓋的藝術家計有趙少昂、高劍父、關山月、呂壽琨、黃般若、方召麐、丁衍庸、王無邪、王少陵、古元、黃新波、葉因泉、陳迹、邱良、沙飛、李樺、李秉、鷗洋、廖冰兄……策展取向和M+慣見的當代思路稍有不同的，但當中仍不乏精品。本文從版畫、攝影、新水墨、嶺南派繪畫等範疇，速覽高水準的展品。

李樺、梁棟，《轉戰新油田》，1975年

這幅屬木刻版畫，是今次展覽的宣傳圖像之一。「新油田」指當年黑龍江的大慶油田。

陳福善，《舞會》，1968 年

只有在面向世界的大都會，才能出到陳福善這樣的藝術家。他既是元祖級地球村村民，又是著名的派對動物。早期的風景畫奔放又不失細膩，後期以魔幻童趣的筆觸呈現香港的都市生活，正如此畫，屬大師風範。

黃新波，《碼頭》，1948年

今次展覽展出不少版畫，其中以黃新波的版畫作品最可觀，力量和感染力俱入木三分。無論是取材、構圖或技法，都是木刻版畫的上乘之作。

陳橋，《兩名胸前別了毛章的女子和數以百計的群眾在港督府外高喊革命口號》，1967年

剛於去年高壽離世的橋叔，是《南華早報》的殿堂級新聞攝影師，他以鏡頭捕捉了無數歷史時刻。此照亦見證省港兩地的轉變。

呂壽琨，《銅鑼灣魚艇》，1968年

呂壽琨是五、六十年代香港新水墨運動的推手，以「禪畫」聞名國際。他筆下的銅鑼灣風景，取材寫實，意境空靈。

丁衍庸，《八哥》，1970年

丁公仿八大山人風格繪畫八哥，構圖流露孤高感觸。

談月色，《溶溶月色卷》，1921年 （局部）

談月色是比丘尼，後來還俗嫁人。她畫比丘尼或庵主的裸體，表達佛教無罣礙的信息，亦隱隱透出情慾意味。

高劍父，《舍利子》，1940年

這幅書畫，畫了三顆舍利子，呈現不同的色彩和光茫，用色與構圖低調簡潔，畫上的長篇題跋尤其精彩：「常在具足，經無量劫，不為一切物所壞……」

高劍父，《白骨猶深國難悲》，1938年（左）、趙少昂，《春閨夢裏人》，1955年（右）

兩代嶺南派大師，分別透過白骨表達不同的感傷。

Manishi Dey，《高劍父寫像》，1931年

高劍父1931年曾赴印度，並與泰戈爾會面，二人惺惺相惜。Dey是泰戈爾的追隨者，畫下了當年的高劍父側面肖像。

「廣東摩登：藝術與視覺文化，1900至1970年代」展覽

日期：2025年6月28日至10月5日

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+

詳情及訂票按此







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