香港表演藝術界的體育狂熱？香港舞蹈團《世一衝衝衝2.0》到音樂劇《頂頭鎚》，為全運會熱身！

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年初開始，香港表演藝術界興起一陣體育狂熱，4月「中英劇團」先來一齣拳擊音樂劇《擊不倒的她》，暑假開始「香港舞蹈團」、「城市當代舞蹈團」、「進念．二十面體」陸續推出它們的體育主題作品。

《世一衝衝衝2.0》 400人的體育盛事

八月初，香港舞蹈團、城市當代舞蹈團將打對台，同期在不同場地分別上演《世一衝衝衝2.0》、《我的運動會》。香港舞蹈團的《世一衝衝衝2.0》，是2023年《世一衝衝衝》的upgrade版。2023年版，香港舞蹈團專業舞者將率領兒童團及少年團共約300位團員，在舞台上表現單車、游泳、劍擊、滑浪風帆、乒乓球等香港運動員在國際體壇上有亮麗成績的運動項目，不同年齡的表演者，配合可愛的道具、有趣的音樂和舞台效果，像是辦了一個別開生面的小小奧運會。今年《世一衝衝衝2.0》，整體表演者加碼至400人，而游泳等場面會讓觀眾耳目一新。

《我的運動會》 回歸大人的初心

同期上演的還有城市當代舞蹈團（CCDC）的《我的運動會》，同步體現了體育場的競賽性與惺惺相惜。《我的運動會》由CCDC副藝術總監黃狄文編舞，全程由專業舞者演出，取材亦選擇比較浪漫的面向，由我們大心的初心出發，再回歸到孩子的競技場上。節目介紹文案是一封寫給大人的信，透過舞蹈劇場帶領孩子走進運動員的世界，感受勝敗乃兵家常事，汗水和淚水是競賽場上的必需品。

《頂頭鎚》 音樂劇變身南音粵劇

到了秋天，陳敢權的招牌音樂劇《頂頭鎚》將以全新面貌在進念．二十面體的舞台回歸，帶觀眾馳騁於上世紀的香港足球場。陳敢權編導的音樂劇《頂頭鎚》2008年首演，一舉拿下香港舞台劇獎最佳整體演出、最佳男主角、最佳原創音樂等大獎，之後多次重演並北上演出。時任香港話劇團藝術總監的陳敢權，請來高世章作曲、岑偉宗寫詞，楊雲濤編舞，夥拍香港話劇團的演員，一直是劇團的話題作。

今回由風格迴異的進念．二十面體重新演繹，音樂重新創作，演員亦另有人選，向進念查詢，得到回覆是詳情有待公布，已知的只有作品是胡恩威執導的「實驗南音粵劇」。踢足球的南音粵劇，終究是何模樣？完全超乎常人想像。

全運會效應及其他

香港藝團今年特別熱衷體育，多多少少是呼應11月舉行的「全運會」，進念的《頂頭鎚》未公布場地和演出班底，已事先張揚11月開show。八月，今屆「國際綜藝合家歡」委約的節目：陳雋騫《五線譜上的全運會》，便打正全運會旗號。鋼琴手陳雋騫、二胡好手陳璧沁等音樂人，夥拍一眾香港運動員如欖球員姚錦成、劍擊能手吳諾弘、乒乓球手吳穎嵐等，讓觀眾透過運動認識音樂，又透過音樂認識運動。

表演藝術以體育為主題，其實相當具挑戰性，就如足球比賽的音樂劇，台上應否出現一個實物足球，如果不用實物，足球的存在該如何表達。又如舞蹈怎樣表現游泳的姿態，要不要呈現競賽的速度感，全都是考驗編創團隊的課題，期望八月開始見到藝術結合體育能創出雙贏的好成績。

《世一衝衝衝2.0》

日期：8月8、9日，8PM；8月9、10日，3PM

地點：沙田大會堂演奏廳

門票：$420、$320、$220、$100

詳情按此

《我的運動會》

日期：8月8日，7:30PM；8月9、10日，2:30PM

地點：荃灣大會堂演奏廳

門票：$320、$240、$180

詳情按此

實驗南音粵劇《頂頭鎚》

11月公演，詳情按此

《擊不倒的她》

已於4月上演，詳情按此

《五線譜上的全運會》

日期：8月2日至3日，3pm

地點：荃灣大會堂演奏廳

門票：$300、$240、$160

詳情按此







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