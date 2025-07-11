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11/07/2025Text: IdaPhoto: HKIAC、MICAF提供

少林功夫武劇、迪士尼音樂劇，到地道香港文化：盤點6大港澳兩地兒童藝術節焦點節目！

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　　暑假又到，又是兒童藝術節的黃金檔期。「國際綜藝合家歡」（HKIAC）是大品牌，八十年代至今引進大量歐、美、日、韓的精彩演出來港，亦委約大量本地製作，現在炙手可熱的沈靖韜，年少時也是HKIAC演出者。一水之隔的澳門，近年亦積極建立兒童藝術節的品牌，今年來到第二屆的「澳門國際兒童藝術節」（MICAF），以海外名牌節目吸引港珠澳以至大灣區的大小朋友！

 

芭蕾《仙履奇緣》開節  優雅幽默

 

　　「國際綜藝合家歡」和「澳門國際兒童藝術節」都在七月揭幕，而後者已早著先機，於上周以捷克「布爾諾國家劇院芭蕾舞團」（Balet NdB）的當代芭蕾舞劇《仙履奇緣》打響頭炮。

 

　　Balet NdB，雖非英國皇家芭蕾舞團或巴黎歌劇院芭蕾舞團般粒粒皆星，但他們的作品定位精準，在新生代編舞Markéta Habalová重新編排下，《仙履奇緣》的劇情變得更有幽默感，Cinderalla的父親沒有死去，王子亦不只貪圖Cinderalla的美貌。本來由老鼠變身拉南瓜車的馬匹，換成了像《男版天鵝湖》主角的狼騎士，護送Cinderalla。凡此種種都給大人及小朋友耳目一新的感覺，加上主角起用美麗的年輕舞者，快速吸納小fans，散場後合照環節把大堂擠得滿滿。

 

澳門國際兒童藝術節以新版《仙履奇緣》芭蕾舞劇開節，觀眾非常盡興。

 

捷克「布爾諾國家劇院芭蕾舞團」起用年輕舞者，拉近和小朋友觀眾的距離

 

武劇《少林武魂》揭幕  出奇制勝

 

　　香港的「國際綜藝合家歡」今日才揭幕，開幕節目是河南省少林武術館的武術劇場《少林武魂》，講述在少林寺學得身好功夫的慧光，從惡人手中救回母親的故事，據大會表示這齣武劇在全球巡演20年，今年夏天終首度在香港上演，故事和美學都貫徹少林人傑地靈的印象，少林功夫是一大賣點。

 

　　首演作品自然會引起觀眾的好奇，但載譽重的節目來同樣一票難求。明星小提琴演奏家Ray Chen每次來港演出都大受歡迎，他是正統古典音1樂訓練出身，亦是YouTuber，觀眾層面極廣。今次他聯同著名指揮家Gianandrea Noseda率領的美國國家青年交響樂團演奏孟德爾遜E小調小提琴協奏曲，是HKIAC的搶手節目。

 

國際綜藝合家歡的揭幕節目《少林武魂》，講述少林小子救母親的故事。

 

Ray Chen夥拍美國國家青年交響樂團的音樂會。

 

下一頁：迪士尼音樂劇，地道香港文化

 

 

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