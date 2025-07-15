展覽「唐風萬里」：一睹千年唐代文物，穿梭於唐朝生活日常

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最近揭幕的「唐風萬里」展覽，展出非常多珍貴的唐代文物，陶俑、器物、書畫之外，連唐代的食物、絲綢服飾都能完整保存至今，過了千多年還能親眼目睹唐朝的食物幾乎是不可能，還有唐代人彈的古琴、玩的飲酒Game，狀態原好到似乎今天仍能使用。如何做到？筆者請教了香港文物探知館總文物主任蕭麗娟，原來這個低調而盛大的展覽集合了不少博物館的精品和智慧。

文物+導賞，重構唐代生活日常

展覽全名是「唐風萬里：多元交融開放的盛世」，於位處九龍公園古蹟的香港文物探知館舉行，佔地兩層的展覽空間，展出來自內地28家博物館以及香港發展局古物古蹟辦事處，合共近300項唐朝及與歷朝受唐朝啟發的歷史文物，為數不少是難得曝光的珍品，如傳媒點焦的赤金走龍法器、《明皇擊球圖卷》、卜天壽抄《論語鄭玄注》等珍貴文物等。

香港文物探知館總文物主任蕭麗娟 （Susanna）提醒，除了逐項欣賞珍貴文物，更可以透過這批涵蓋唐朝不同面向的精品，在腦海重構唐朝生活日常。展館入口的地面畫了一張唐代長安城的地圖，棋盤式的城市布局，皇宮座落中軸線的北方，東西兩方各有東市和西市，而西市正是唐代絲綢之路的起點。Susanna說，展出的銀貝殼、鎏金銅帶、雙鳳銜草紋蓋盒都是在西市賣買的貨物，「貝殼造得那圓潤，可以見到當時工匠工藝的細緻。這些物品很多時是西域的風格，中國的工藝。」

過千萬而不腐，不可能的奇蹟

香港文物探知館館長（考古）李偉文（Raymond）和他的團隊，進一步深入解說。Raymond指：「長安西望是西域，這裏的俑你看去已知是外國人，這個名為『彩繪黑人舞俑』，須留意當時『黑人』可以指非洲黑人，更大可能是南亞人。胡人，多數泛指波斯人或阿拉伯人。看看旁邊的『彩繪駝夫俑』是木俑，色彩比陶俑鮮活。木俑特別難保存的，而它和小麥點心同一個地點出土。」1972年吐魯番阿斯塔那墓出土，多得當地的氣候和環境另這些食物及木俑歷千年而不腐。今次展覽很多經過千年仍保存原好的唐代文物，都是由絲綢地區的博物館借出。

大眾有種印象是中國南方潮濕較能保存古物，Raymond笑說：「考古界有句趣話：乾千年，濕萬年，半乾半濕大概半年。南方氣候的確較難保存木的古代器物但不是沒有，例如在廣州的一些水井內仍能發現保存得很好的唐代漆器和木簡。」

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