向鏡頭美學大師Wes Anderson致敬！展覽「Accidentally Wes Anderson」：在香港尋找對稱美學足跡

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Accidentally Wes Anderson (AWA) 原是美國攝影師Wally Koval夫婦開設的Instagram帳戶，收集來自己世界各地的風格化實景照片，意外地呈現出Wes Anderson的風格，這個帳戶目前已有近二百萬追蹤者，當中的照片已結集成兩冊實體攝影集，又衍生出同名世界巡迴展覽。展覽已先後在倫敦、東京、墨爾本、首爾、洛杉磯舉行，最新一站來到香港。

香港，無處不Wes Anderson

Accidentally Wes Anderson香港站名為「Wes Anderson世界美學展覽」，留意這是一個關於Wes Anderson美學的展覽，而不是Wes Anderson的展覽。在這裏，你可以看到拍攝世界各地景色的Wes Anderson風格照片，更有大量香港地方如彩虹邨、南山邨、青衣運動場、天星小輪、灣仔消防局等以Wes Anderson風格呈現。

如何拍出Wes Anderson風格？

至於怎樣可以把香港拍得像Wes Anderson電影世界，這裏為大家歸納出一些Wes Anderson風格的特點：

1. 對稱構圖。今次展覽的主要場景《布達佩斯大酒店》，其酒店外觀正是端正的左右對稱構圖。

2. 暖和鮮明的粉彩色調。《布達佩斯大酒店》便是以粉紅色為主色，暖和的大地色是《小學雞私奔記》的主調。

3. 對比色互補。《小學雞私奔記》見到大地色與粉紅色的對比。《癲才家族》則不時見紅黃色調對比。

4. 復古氣氛。Wes Anderson的電影，常常透過衣飾、道具及濾鏡，營造復古氛圍，如《小行星都市》、《法蘭西諸事週報》。

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