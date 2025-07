Art & Living



收藏文章 向鏡頭美學大師Wes Anderson致敬!展覽「Accidentally Wes Anderson」:在香港尋找對稱美學足跡 Accidentally Wes Anderson (AWA) 原是美國攝影師Wally Koval夫婦開設的Instagram帳戶,收集來自己世界各地的風格化實景照片,意外地呈現出Wes Anderson的風格,這個帳戶目前已有近二百萬追蹤者,當中的照片已結集成兩冊實體攝影集,又衍生出同名世界巡迴展覽。展覽已先後在倫敦、東京、墨爾本、首爾、洛杉磯舉行,最新一站來到香港。 香港,無處不Wes Anderson Accidentally Wes Anderson香港站名為「Wes Anderson世界美學展覽」,留意這是一個關於Wes Anderson美學的展覽,而不是Wes Anderson的展覽。在這裏,你可以看到拍攝世界各地景色的Wes Anderson風格照片,更有大量香港地方如彩虹邨、南山邨、青衣運動場、天星小輪、灣仔消防局等以Wes Anderson風格呈現。 如何拍出Wes Anderson風格? 至於怎樣可以把香港拍得像Wes Anderson電影世界,這裏為大家歸納出一些Wes Anderson風格的特點: 1. 對稱構圖。今次展覽的主要場景《布達佩斯大酒店》,其酒店外觀正是端正的左右對稱構圖。 2. 暖和鮮明的粉彩色調。《布達佩斯大酒店》便是以粉紅色為主色,暖和的大地色是《小學雞私奔記》的主調。 3. 對比色互補。《小學雞私奔記》見到大地色與粉紅色的對比。《癲才家族》則不時見紅黃色調對比。 4. 復古氣氛。Wes Anderson的電影,常常透過衣飾、道具及濾鏡,營造復古氛圍,如《小行星都市》、《法蘭西諸事週報》。 下一頁:香港站,香港製造撐場



