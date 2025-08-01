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01/08/2025Text: IdaPhoto: Ida

澳門雙年展2025｜是藝術家也是遊客？專訪香港藝術家白雙全，三日兩夜的新版《谷之旅》

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　　澳門年度藝術盛事「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」早前於澳門藝術博物館揭幕，開幕的周末非常熱鬧，各地藝術家、媒體、觀眾雲集，46位藝術家之中，包括徐冰、宋冬、Ann Hamilton等名家，還有香港的林嵐、鍾正和白雙全。

 

　　Hey！來做一個遊客

 

　　「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」由中國內地著名獨立策展人馮博一以「嗨，你幹甚麼來了？」為主題策展。觀眾踏入展場，第一個見到的作品是中國藝術家宋東的作品《非問非答》，一位制服人員於仿出入境的關卡，給你一本「護照」開始往後的觀展行程。在宋東作品旁邊，有一塊屏幕在牆角播著澳門市面的影片，地上有磚塊及散落一地的澳門硬幣。一路行，經過薛峰的《兩個澳門》、林嵐的《來自星星的潔癖菌》等作品後，上落地玻璃通道又見到另一澳門街景電視和磚頭、硬幣，在其他樓層的不同位置亦發現類似的裝置。原來這是白雙全的參展作品《谷之旅（2025 澳門版）》，像車站一樣，讓觀眾駐足、停靠。

 

白雙全

 

白雙全的參展作品《谷之旅（2025 澳門版）》，多個裝置散佈在展館各個樓層。

 

　　《谷之旅》原是白雙全2006年的創作，藝術家當年拿著東京地圖集，將地圖兩頁之間的摺痕位作為旅遊路線。究竟，二十年後的《谷之旅》是怎麼回事？記者訪澳期間，找到白雙全細談這項「藝文薈澳」委約作品，以及他有關旅遊題材的創作理念。

 

澳門遊客分兩類

 

　　今次參與「藝文薈澳」的作品雖然也叫《谷之旅》，卻是2006年《谷之旅》的逆向操作：放下地圖集，以澳門33號巴士路線為旅行路線，循環乘搭，一站一站地遊歷。

 

　　白雙全分享創作過程：「我之前來澳門考察了好幾次，每次都會留半個月。在我看來，澳門遊客有兩類。一類是兩日一夜的遊客，來觀光，買買手信，行行大三巴，就是我的短片所拍攝的。另一類是經常來的旅客，去賭場的那些，他們基本上是澳門的熟客，可是賭場內的畫面、互動、觀點都不能夠給我呈現出來，所以我用了錢幣和磚來表達。」

 

　　他很喜歡觀察澳門大大小小的賭場，每一家都有不同的特色，但又不約而同令人感受到澳門獨有的氣質，「澳門賭場有一個很大的特色，就是那些錢/ 籌碼散開來，自動有人將它們疊好變得整齊，給我很強烈的印象，有東西散落了，自動重新排列整齊。我認為這是一個核心動作，我直接呈現於作品之中。」細看《谷之旅（2025 澳門版）》裝置散落地上的澳門硬幣，有些像籌碼般一棟棟疊好，排在磚塊上。硬幣的意象、意涵，在遊客和本地人眼中各有聯想。

 

作品用上大量澳門硬幣，有些散落地上，有些像籌碼般一棟棟疊好，排列在磚塊上。硬幣的意象、意涵，在遊客和本地人眼中各有聯想。

 

下一頁：距離感，是藝術也是生活課題

 

 

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