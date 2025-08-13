Art & Living

展覽「莫臥兒王朝瑰寶」：跨越時空的藝術對話，一窺「泰姬陵」時代美學

　　香港故宮文化博物館與維多利亞與艾爾伯特博物館（Victoria and Albert Museum，V&A）合辦的「莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」，展出過百件莫臥兒王朝（1526–1857年）的珍貴文物，重點介紹三位對莫臥兒王朝和藝術文化發展有深遠影響的皇帝，展覽以此分為三個部份：新時代的開拓者──阿克巴皇帝（1556–1605年在位）、世界珍寶的探索者──賈漢吉爾皇帝（1605–1627年在位）、人間天堂的營造者──沙賈汗皇帝（1628–1658年在位），展示他們在位期間的珠寶、繪畫、兵器、紡織品、陶瓷、建築構件，觀眾能從中見到當時高超的工藝，及對後世影響深遠的美學。

 

 

興建「泰姬陵」深情皇帝

 

　　「莫臥兒王朝瑰寶」展介紹的三位皇帝，當中以沙賈汗皇帝為香港人喜愛。你或許記不住他的名字，一旦被告知是興建「泰姬陵」的深情皇帝，便恍然大悟。今次展覽的入口便以多媒體裝置重現「泰姬陵」的建築之美，裝置四周展出與泰姬陵主殿內的屏風相近的大理石窗屏，其紋樣設計和鏤雕工藝巧奪天工，花卉紋樣被映照到室內，為建築物添加詩意。

 

　　細緻逼真的花卉圖案，流行於沙賈汗皇帝時期，常見於珠寶、紡織品及冊頁邊框。此時亦是玉石、水晶等工藝的全盛時期，今次展出的花卉浮雕綠玉酒碗，以及茛苕葉形白玉酒杯，便是箇中珍品。另外，刻有多朝皇帝名字的桃紅色尖晶石，由科威特阿爾薩巴赫借展，亦是難得親睹的瑰寶。

 

螺鈿與昆丹，莫臥兒瑰寶的秘密

 

　　欣賞莫臥兒王朝的瑰寶，不能不識螺鈿及昆丹鑲嵌兩門工藝，阿克巴皇帝時期的古吉拉特邦儲物箱，便用上乘的螺鈿工藝，工匠將貝殼切割，打磨成上千片閃亮的組件，在儲物箱上砌出精緻的圖案，盡顯用家品味。

 

　　而於賈漢吉爾皇帝時期宮廷作坊製作的的戴勝鳥裝飾吊墜，工匠運用極為高超的昆丹鑲嵌工藝，將細小的祖母綠鑲嵌為戴勝鳥的眼睛。而戴勝鳥正是波斯智慧之王的象徵。

 

　　在今次展出的器物和畫作之中，都可見到莫臥兒王朝與其他國家的頻繁交往，以及對外來文化的兼收並蓄。本文特別精選十件精品。

 

阿克巴時期的古吉拉特邦儲物箱

 

阿克巴時期的拇指指環，結合伊朗、歐洲等地的文化元素發展出莫臥兒藝術的新樣式。

 

《阿克巴回憶錄》繪畫，記錄1571年阿克巴皇帝在德帕爾普爾接受阿茲姆汗的款待。

 

(圖左)賈漢吉爾皇帝統治時期唯一傳世的編織華蓋

 

賈漢吉爾時期戴勝鳥裝飾吊墜

 

賈漢吉爾時期的帶鞘坎查匕首，鑲有超過兩千顆寶石。

 

沙賈汗時期大理石窗屏

 

沙賈汗時期花卉浮雕綠玉酒碗

 

沙賈汗時期茛苕葉形白玉酒杯

 

刻有皇帝名字的尖晶石

 

「莫臥兒王朝瑰寶——英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」展

日期：即日至2026年2月23日

地點：西九香港故宮文化博物館

詳情及訂票按此 

 

#展覽 #英國維多利亞與艾爾伯特博物館 #V&A #Art & Culture #Victoria and Albert Museum #藝術 #Artcation #香港故宮文化博物館 #莫臥兒王朝瑰寶 #泰姬陵
